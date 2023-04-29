真心感謝！這4位堅守防疫病房的白衣天使 獲模範勞工

花蓮門諾醫院護理師林雯馨，疫情爆發期間與同事站在第一線抗疫，帶領團隊堅守防疫專責病房，不只治病也傳遞愛與勇氣，做病人、同事的「心靈雞湯」，獲頒全國模範勞工；花蓮慈濟醫院也有4位白衣天使張素雯、李依蓉、余佳倫及張友薰，用心照顧病人，接受花蓮縣模範勞工表揚。

門諾醫院林雯馨投身護理工作超過15年，已多次獲選優良護理人員，2020年疫情爆發時，她是內科護理長，且受過專業感染管制訓練，召集單位護理師、照服員，成立防疫專責病房，與同事併肩站在第一線守護患者。

身為護理人員，她深知天職就是照顧病人，抗疫風險、全天穿著隔離衣、N95口罩，她不覺得辛苦，但是家有三寶的她，擔心把病毒帶回家，疫情嚴峻時曾有2個星期下班後不敢回家，只能待在宿舍，透過視訊與丈夫及三個孩子說說話。

長時間的抗疫不管對病人或是醫護人員都是極大心理壓力，林雯馨「醫病也醫心」，成為同事和病人的「心靈雞湯」，在他們傍惶不安時給予力量，相互扶持度過艱辛的抗疫期；不少確診產婦擔心染疫會影響孩子，她總是溫暖鼓勵，也會指導新手媽媽照顧孩子的技巧。

今年全國有56人獲得模範勞工，目前已改調門諾護理部品管組的林雯馨是其中之一，昨天接受行政院長陳建仁表揚。她說，一路走來，感謝醫護團隊的相互支持，未來也會和所有門諾人一起努力，持續守護東部醫療。