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真心感謝！這4位堅守防疫病房的白衣天使 獲模範勞工
花蓮門諾醫院護理師林雯馨，疫情爆發期間與同事站在第一線抗疫，帶領團隊堅守防疫專責病房，不只治病也傳遞愛與勇氣，做病人、同事的「心靈雞湯」，獲頒全國模範勞工；花蓮慈濟醫院也有4位白衣天使張素雯、李依蓉、余佳倫及張友薰，用心照顧病人，接受花蓮縣模範勞工表揚。
門諾醫院林雯馨投身護理工作超過15年，已多次獲選優良護理人員，2020年疫情爆發時，她是內科護理長，且受過專業感染管制訓練，召集單位護理師、照服員，成立防疫專責病房，與同事併肩站在第一線守護患者。
身為護理人員，她深知天職就是照顧病人，抗疫風險、全天穿著隔離衣、N95口罩，她不覺得辛苦，但是家有三寶的她，擔心把病毒帶回家，疫情嚴峻時曾有2個星期下班後不敢回家，只能待在宿舍，透過視訊與丈夫及三個孩子說說話。
長時間的抗疫不管對病人或是醫護人員都是極大心理壓力，林雯馨「醫病也醫心」，成為同事和病人的「心靈雞湯」，在他們傍惶不安時給予力量，相互扶持度過艱辛的抗疫期；不少確診產婦擔心染疫會影響孩子，她總是溫暖鼓勵，也會指導新手媽媽照顧孩子的技巧。
今年全國有56人獲得模範勞工，目前已改調門諾護理部品管組的林雯馨是其中之一，昨天接受行政院長陳建仁表揚。她說，一路走來，感謝醫護團隊的相互支持，未來也會和所有門諾人一起努力，持續守護東部醫療。
此外，花蓮慈濟醫院中醫科病房護理長張素雯在疫情艱困時期也承擔醫院住院病人的術前快篩及靜思堂COVID-19快篩站、兒科病房護理長李依蓉21年來一直在兒科病房守護著小病人、神經內外科病房護理長余佳倫帶領單位創新及持續提升護理品質，也熱心參與義診、中醫門診護理師張友薰持續參與偏鄉全人醫療、假日緊急醫療，更是熱心公益，4人獲選為花蓮縣模範勞工，今天接受花蓮縣政府、花蓮縣職業總工會表揚。
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