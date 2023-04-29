好市多冷凍莓驗出A肝病毒設「專屬櫃台」退貨 會員氣炸：出事怎辦？

知名美式賣場好市多自智利進口「科克蘭冷凍三種綜合莓」，4月10日於邊境被驗出Ａ肝病毒，衛福部食藥署啟動後市場稽查，於高雄市好市多門市抽驗五件產品，其中一件陽性，已要求該批產品下架銷毀，但受汙染綜合莓已售出近萬包。疾管署也呼籲食用民眾自我監測六十天，有發燒、黃疸等症狀，應速就醫。

好市多表示，已將該商品從賣場及線上通路全數下架，也將盡全力協助會員退貨。有會員在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》Po出一張「KS冷凍綜合三種綜合莓 專屬退貨櫃台」的照片，回報不到1分鐘就退貨完畢，相當迅速，也引起會員紛紛討論。

有人不滿「只有退貨，都沒賠償，消費者當冤大頭」、「我也是買了這批、吃完一包半了，幾乎都是孩子吃的，快擔心死了……」、「才剛吃完整包，大多是打成冰沙給孩子吃，實在讓人生氣」、「我是大腸癌患者，為了保命健康點，買三色莓打精力湯喝，請問退貨就可以解決問題？」、「吃了出事的人自認倒霉？」、「好氣喔怎麼不是先檢驗才上架啊」、「我們家好像真的中獎了⋯每次都有買冷凍綜合莓，上週家人突然開始發燒，所有A肝病毒感染症狀都有⋯那時還沒什麼頭緒怎麼突然這樣，整整過了一個禮拜症狀才好」、「好市多的品管越來越混了」。

還有會員想號召連署提告，「Costco不應該等我們退貨，而是應該主動連絡我們有購買的人！有人願意連署告他嗎？我大前天上吐下瀉，前天續拉，這二天食慾不好，下周要來去大醫院」、「除了退貨機制，應該負責追蹤購買會員，請消費者做A肝檢查及賠償，不是退貨就能解決問題，應對消費者的健康權益損害賠償」，不過也有人分享「有看醫生的收據可以到好市多讓他們處理，我有問了」。