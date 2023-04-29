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新竹良品開始徵件 歡迎新竹縣在地特色物產

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹良品收集在地特色產品，推廣新竹縣特色伴手禮。圖／竹縣府提供
新竹良品收集在地特色產品，推廣新竹縣特色伴手禮。圖／竹縣府提供

新竹縣政府積極推廣「新竹良品，縣上好禮」品牌，以高規格的產品檢驗要求， 每2年舉辦「新竹良品」徵選活動，廣納新竹縣在地優質業者，至今已連續舉辦第4屆，希望透過電子型錄，讓更多民眾選購新竹縣在地好禮，提升在特色良品店家經濟收益。

今年適逢2024新竹良品即將改版推出，即日起至7月30日開始徵件，今年度全面採取線上報名及繳件的方式，歡迎新竹縣在地特色物產店家業者參與，入選業者也可獲得許多福利跟後續活動參與資格。

縣府產業發展處表示，新竹縣境內13鄉鎮市各具豐饒產業及文化特色，為了挖掘更多在地專屬的優質及特色創新產品，讓民眾更加了解新竹縣在地文化和新興產物，縣府推出「新竹良品，縣上好禮」品牌，持續更新型錄、收錄更多優質產品。

 縣府指出，全球疫後新常態經濟已出現，透過2024年第四屆「新竹良品 縣上好禮」改版，將推出實體及電子型錄，收錄入選的特色商品，及店家小故事、店家資訊等，民眾不須出門就可透過電子型錄認識及購買新竹縣在地好禮，提升所有新竹縣內的特色良品店家實質經濟收益，達到店家永續發展。

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