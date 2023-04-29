基層醫怨公費補助快篩縮水「越篩越虧」 轟指揮中心不食人間煙火

新冠肺炎自5月1日起，將從第五類法定傳染病調整為第四類，中央流行疫情指揮中心也在同日解編。因輕症免通報、免隔離，不少民眾不再篩檢，或是直接到醫療院所就醫，但基層醫師指出，降級後PCR核酸檢驗、快篩試劑補助費用跟著縮水，以快篩試劑為例，從300元變成120點，但診所光買一個快篩成本就要170元，等於每看一名確診病患，成本現虧50元。

疫情嚴峻期間，疾管署透過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，編列相關醫療支出補助，包括PCR核酸檢驗、快篩試劑補助。

基層醫療協會理事長林應然表示，以快篩試劑為例，疾管署過去補貼基層醫療院所每支300元，但現在經費來源回歸健保署後，礙於健保總額制度，僅給付120點，換算現在浮動點值1元約8毛，等於僅給付96元，但1支快篩試劑成本就要170元，每幫一名病患快篩至少現虧50元。

林應然指出，要協助一名病患確診，除了快篩試劑以外，還需要醫師進行判讀、診察，過去疾管署也有補貼基層採檢費、判讀費約500元，但至今也取消。相較快篩實名制一支賣100元，是因為政府大量採購才有的價格，但基層診所不可能一次買數千萬劑，成本還是壓不下來，沒想到指揮中心解散，給予基層醫療院所的補助卻調降得過頭。

補貼落差導致基層虧損，未來恐出現2問題，包括沒有診所願意幫患者篩檢、或是將差額轉嫁病人要求自費。林應然表示，後者可能讓醫師處於違法邊緣，當有患者檢舉，明明檢驗項目屬於健保給付，醫療院所卻另向病人收自費，可能違法，但對基層醫師來說，不收自費又會虧本，的確很兩難，「叫人做虧本生意嗎？指揮中心補助要符合市場行情，不要不食人間煙火」。

林應然說，民眾染疫後到診所就醫，會希望醫師幫忙篩檢，確診疾病。以流感快篩來說，診所也是自行購買成本約100至200元的快篩試劑，而健保給予補助300點；他喊話指揮中心，針對新冠肺炎快篩費用補助，至少比照流感快篩，也認為特別預算費用應挪至健保，而非全由健保負擔，否則未來浮動點值只會降得更低。

指揮中心發言人羅一鈞表示，新冠檢驗費用在5月1日降級改類之後，會進入申請健保給付的程序，過渡時期仍維持由公費支應，申報程序在過渡期期也不變，直到健保給付核定實施為止。至於給付金額，確實有調降空間，調降多少會再參考流感快篩健保給付和新冠快篩市場訪價等資料進行討論，目前尚未定案。