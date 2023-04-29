快訊

基層醫怨公費補助快篩縮水「越篩越虧」 轟指揮中心不食人間煙火

連員工都不愛Siri！蘋果人工智能發展龜速 導致「多人離職」慘況曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今晚鋒面+東北季風 專家：苗栗以北及東部轉雨降溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
傍晚到入夜鋒面就要接近並且通過了，東北季風也跟著增強，苗栗以北到東半部地區將轉為有短暫陣雨天氣。本報資料照片
傍晚到入夜鋒面就要接近並且通過了，東北季風也跟著增強，苗栗以北到東半部地區將轉為有短暫陣雨天氣。本報資料照片

目前天氣各地天氣不錯，不過，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，傍晚到入夜鋒面就要接近並且通過了，東北季風也跟著增強，苗栗以北到東半部地區將轉為有短暫陣雨天氣。

他說，台中以南則不太受到影響，現在在華南大片對流雲層，看起來會往南海北部繼續南壓，並不會往台灣過來，不必太擔心。

吳聖宇說，明天受東北季風及華南雲雨帶影響，北部、東半部仍持續有短暫陣雨，中部地區以及南部山區也有局部短暫陣雨。北台灣溫度會明顯轉涼，高溫下降到20度上下，跟今天相比高溫降幅接近10度，花東地區高溫24-27度左右，台中以南高溫28-30度或以上，南北之間溫差很大。

吳聖宇說，下周一東北季風減弱，水氣減少，北部、東半部大致為多雲天氣，中南部多雲到晴，中北部山區午後可能有局部陣雨機會。北台灣溫度回升，高溫23-25度，花東地區高溫26-28度，中南部有機會超過30度以上，想趁假期最後一天外出可以好好把握。

高溫 東北季風

延伸閱讀

三天假期 吳聖宇：明晚鋒面到北東降10度 周一北涼南暖

周六晚變天 周日氣溫跌幅10度 吳聖宇：梅雨鋒可能拖到5月下旬

中部昨天致災雨反而南部「地面是乾的」氣象專家解惑

第一波春雨不給力 吳聖宇：下半天到明天還有雲雨帶通過

相關新聞

淡大交換生誤食老鼠藥 醫：一般人誤食 嚴重引發「這些部位」出血

24歲淡江交換生肖雷（Alex Shorey），傳出疑似在台灣吃路邊攤小吃時誤食老鼠藥「超級華法林」，導致器官衰竭、呼吸...

今天酷熱上看36度高溫 吳德榮：晚上鋒面到北部轉雨

今天各地多雲時晴，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天熱、早晚涼；今晚鋒面影...

好市多冷凍莓藏A肝病毒 近萬包恐下肚

知名美式賣場好市多自智利進口「科克蘭冷凍三種綜合莓」，四月十日於邊境被驗出Ａ肝病毒，衛福部食藥署啟動後市場稽查，於高雄市...

曾食毒莓 可2周內自費打疫苗

衛福部食藥署抽驗好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」，發現有Ａ肝病毒，食用者恐增加感染Ａ肝機率。衛福部疾管署呼籲，已食用者勿驚...

車禍傷亡增 騎士最多

去年交通死亡數高達三○八五人，創十年新高，交通部陸續祭出改善路口安全、科技執法等道安改善作為，但事故並未減少。交通部昨天...

梅雨季來了 5月下旬降雨可望解渴

5月1日將進入梅雨季，中央氣象局預測，今年梅雨季平均氣溫正常偏暖，總雨量接近正常，第一道梅雨季鋒面將於5月6至7日報到，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦