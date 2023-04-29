今晚鋒面+東北季風 專家：苗栗以北及東部轉雨降溫

目前天氣各地天氣不錯，不過，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，傍晚到入夜鋒面就要接近並且通過了，東北季風也跟著增強，苗栗以北到東半部地區將轉為有短暫陣雨天氣。

他說，台中以南則不太受到影響，現在在華南大片對流雲層，看起來會往南海北部繼續南壓，並不會往台灣過來，不必太擔心。

吳聖宇說，明天受東北季風及華南雲雨帶影響，北部、東半部仍持續有短暫陣雨，中部地區以及南部山區也有局部短暫陣雨。北台灣溫度會明顯轉涼，高溫下降到20度上下，跟今天相比高溫降幅接近10度，花東地區高溫24-27度左右，台中以南高溫28-30度或以上，南北之間溫差很大。

吳聖宇說，下周一東北季風減弱，水氣減少，北部、東半部大致為多雲天氣，中南部多雲到晴，中北部山區午後可能有局部陣雨機會。北台灣溫度回升，高溫23-25度，花東地區高溫26-28度，中南部有機會超過30度以上，想趁假期最後一天外出可以好好把握。