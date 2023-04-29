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淡大交換生誤食老鼠藥 醫：一般人誤食 嚴重引發「這些部位」出血
24歲淡江交換生肖雷（Alex Shorey），傳出疑似在台灣吃路邊攤小吃時誤食老鼠藥「超級華法林」，導致器官衰竭、呼吸困難命危，正在醫院治療。台北醫學大學附設醫院急診醫學部主治醫師高偉峰說，老鼠藥型態常分為固體及液體，主成分是「華法林」，用途是抑制凝血功能，讓老鼠流血死亡，但有些老鼠藥會添加氟化物，毒性更強，如果人類誤食，嚴重恐導致腎衰竭、腦出血。
高偉峰指出，一般固體老鼠藥的「華法林」含量不多，即便誤食對人體傷害不大，而液體型態的老鼠藥，往往劑量無法估算，誤食對人體傷害較大。不過，不論是那種劑型的老鼠藥，服用大量後都可能出現嚴重症狀，如內臟器官或組織出血、腦出血，嚴重還可能導致腎臟等器官衰竭。
高偉峰說，誤食老鼠藥後，需使用抗凝血的拮抗劑，也就是維他命K，治療困難度不高，但若病情嚴重時，治療時間將長達半年至一年。
至於肖雷爸媽希望將兒子接回澳洲治療，高偉峰說，這必須由患者的主治醫師加以判斷，選擇符合患者最佳的醫療方式。
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