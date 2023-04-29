把握好天氣！ 今晚變天 慎防雷雨較大雨勢

今天天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

中央氣象局說，今天白天各地及澎湖、金門為多雲到晴，僅東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，午後大台北地區及西半部山區有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。白天依舊悶熱，各地高溫約31至33度，清晨低溫21至23度，溫差較大。

今晚起至明天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部以北地區、南部山區及澎湖有局部短暫陣雨，金門及馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。

今天馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；今晚起至明天台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風發生。

明天鋒面通過隨後東北季風增強，天氣不穩定，北台灣高溫明顯下降，由前一天的30、31度降至22至24度；東半部地區有陣雨會雷雨出現，並可能出現較大雨勢，中部以北及南部山區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周一東北季風影響，北台灣感受依舊較涼；東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，中部以北地區為局部短暫陣雨後多雲，其他地區為多雲，是水氣逐漸減少的一天，因此天氣會逐漸變好。

下周二至下周五隨著東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有可能出現局部短暫陣雨。

5月6日、7日將有鋒面接近台灣，天氣轉趨不穩定，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，8日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。