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皇冠海岸觀光圈再添11間生力軍 串連北海岸及基隆旅遊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
皇冠海岸觀光圈再添11間生力軍，串連北海岸及基隆旅遊。圖／北觀處提供
皇冠海岸觀光圈再添11間生力軍，串連北海岸及基隆旅遊。圖／北觀處提供

交通部觀光局北觀處籌組的「皇冠海岸觀光圈」歷經2年建構及整備，隨著國門解禁後各大景點已經出現國際觀光遊客，皇冠海岸觀光圈今年將以國際市場為目標，帶領41家核心業者並串連特約店家，吸引遊客到北海岸及基隆旅遊。

北觀處長方正光表示，皇冠海岸觀光圈的產業風格形塑店家遴選已經第三次舉辦，受到在地觀光夥伴熱烈支持，不到1個月的時間，陸續收到多間商家的報名資料，反應超出預期。

在多方考量下，因優質店家太多難以割捨，原訂10個名額，再增額選出1家，昨天選出11家業者入選，將進行產業風格形塑，成為觀光圈的核心夥伴。未來將與在地觀光資源與魅力景點進行交流和串接，展現出多重玩法，吸引國內外旅客到觀光圈內旅遊。

北觀處說，未入選店家也不用失望，今年除了持續辦理產業風格形塑外，為提升區域能見度，凝聚產業向心力，達互惠互利願景，將廣邀信譽卓著、品質、服務優良業者成為「皇冠海岸觀光圈特約店家」。

北觀處希望擴大皇冠海岸觀光圈旅遊服務圈，攜手把北海岸及基隆的美景、美食及伴手禮推向國際市場，展現「皇冠海岸 觀光之冠」的魅力。

此次入選10業者有山點水創意事業、永茂商行、芋富企業社、委託行街區公司、芭達桑原住民主題餐聽、金山福德生活、品鱻魚、旅行邦尼民宿、浮米海洋戶外工作室、海漾拾光咖啡坊、淡水嶘民宿。

皇冠海岸觀光圈再添11間生力軍，串連北海岸及基隆旅遊。圖／北觀處提供
皇冠海岸觀光圈再添11間生力軍，串連北海岸及基隆旅遊。圖／北觀處提供
皇冠海岸觀光圈再添11間生力軍，串連北海岸及基隆旅遊。圖／北觀處提供
皇冠海岸觀光圈再添11間生力軍，串連北海岸及基隆旅遊。圖／北觀處提供
皇冠海岸觀光圈再添11間生力軍，串連北海岸及基隆旅遊。圖／北觀處提供
皇冠海岸觀光圈再添11間生力軍，串連北海岸及基隆旅遊。圖／北觀處提供
皇冠海岸觀光圈再添11間生力軍，串連北海岸及基隆旅遊。圖／北觀處提供
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