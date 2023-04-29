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龍眼、荔枝傳「荔枝細蛾」危害 台南農改場籲加強防治

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
荔枝細蛾幼蟲。記者周宗禎／翻攝
荔枝細蛾幼蟲。記者周宗禎／翻攝

荔枝細蛾幼蟲入侵果實危害狀況。記者周宗禎／翻攝
荔枝細蛾幼蟲入侵果實危害狀況。記者周宗禎／翻攝

雲嘉南地區龍眼、荔枝進入幼果發育期，傳出「荔枝細蛾」危害。台南區農業改良場呼籲農友注意田間管理，降低危害， 避免影響產量。

台南區農改場說，荔枝細蛾是荔枝與龍眼最主要果實害蟲，俗稱「蒂蛀蟲」，生長1世代約18到28日，中南部每年可發生3到5代。荔枝細蛾成蟲產卵於荔枝及龍眼幼果上，孵化後幼蟲常侵入果實內蛀食種子。

當果肉包覆種子時危害果蒂，幼果期受害可使果實停止生長與落果，接近果實成熟期危害除影響果實發育，果實採收殘留蟲體喪失商品販售價值，也影響整體果品內外銷產業商譽。

當荔枝、龍眼等果樹樹勢茂密且通風不佳時，荔枝細蛾常躲藏於背光處，防治上應於生育期間即需適度修剪枝條，維持株間通風。荔枝細蛾幼蟲可殘留於落果或躲藏於落葉內化蛹，建議適時清除園中的落果，防止蟲繁衍。另應於幼果期噴施藥劑，建議農友每7天施藥一次。荔枝細蛾完成一世代時間短，容易產生抗藥性，請農友一次使用一種防治藥劑，並務必輪替使用不同作用機制藥劑。

藥劑防治請參考「植物保護資訊系統」，或農改場網站「農作物登記用藥」 點選所種植的作物選用登記藥劑。。用藥時應依標示使用，並嚴格遵守安全採收期。農友若有用藥等相關問題可與農改植物保護研究室研究員陳盈丞、張淳淳、黃秀雯聯絡。電話06-5912901轉302、308、307。

荔枝細蛾成蟲。記者周宗禎／翻攝
荔枝細蛾成蟲。記者周宗禎／翻攝
荔枝細蛾幼蟲化蛹。記者周宗禎／翻攝
荔枝細蛾幼蟲化蛹。記者周宗禎／翻攝

荔枝 農改場 台南

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