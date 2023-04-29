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白天高溫悶熱 入夜北部明顯變天、明天氣溫大幅降10度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天白天受到偏南風影響，全台多雲到晴為主，平地天氣穩定，北部與東部山區午後有局部短暫陣雨。本報資料照片
今天白天受到偏南風影響，全台多雲到晴為主，平地天氣穩定，北部與東部山區午後有局部短暫陣雨。本報資料照片

今天各地好天氣，天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，今天白天受到偏南風影響，全台多雲到晴為主，平地天氣穩定，北部與東部山區午後有局部短暫陣雨。各地中午氣溫偏高，最高可達33度，感受相對悶熱，外出記得要防曬防中暑並穿著透氣衣服。

不過，他說，今天晚上受到鋒面通過與東北風增強影響，北部和東半部，明顯變天，轉多雲有陣雨，中南部則較不受影響，僅雲量稍微增多，轉多雲到晴天氣。

他說，明天白天北部和東半部仍受東北風影響，多雲有局部短暫陣雨，中南部維持多雲到晴。氣溫方面，明天白天北部與宜花高溫大幅下降，白天最高溫只有20度左右，比前一天降了10度。中南部與東南部高溫降幅較小，約降3-4度，高溫仍有28-31度。低溫方面，北部與宜花低溫18-19度，中部低溫19-20度，南部與東南部低溫23-26度。

廖于霆說，明天晚上水氣減少，北部轉多雲到晴，東半部仍有零星雨。下周一各地天氣好轉，北部可望陽光露臉，中南部持續有陽光，且各地白天氣溫都明顯回升，北部東北部由寒冷轉舒適，中南部東南部中午又開始感到悶熱了。

下周一到周六台灣都位於南風區域，各地天氣大致穩定，只有山區有局部午後雷陣雨。中午高溫一天比一天回升。下波鋒面可能5月7日之後才會影響，但還有一周時間，變數較大，仍要持續觀察。

高溫 低溫

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