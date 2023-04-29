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未來2周2波降雨 梅雨解旱象估5月下旬後

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來兩周有2波降雨，惟總量不多，解渴程度有限。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
未來兩周有2波降雨，惟總量不多，解渴程度有限。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專

5月將進入梅雨季，中央氣象局臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」發布季長期天氣展望（5月至7月），氣象局說，各地出現大範圍持續性降雨的時間點，可能在5月下旬之後。

氣象局說，未來兩周有2波降雨，惟總量不多，解渴程度有限。第1周期初、第2周期初均可能受鋒面影響，但總雨量不多，降雨以中部以北、東半部及南部山區為主；其餘時間大致為穩定天氣。氣溫變化部分，先涼、後暖，再變涼；第1周期初轉涼，隨後回暖；第2周大致是較涼的氣溫。

氣象局表示，5月雨量以正常至偏少的機率較大，氣溫正常至偏暖。6月降雨機率增加，雨量正常，氣溫正常至偏暖。7月雨量可能正常，偏暖機率提高。

民眾期待梅雨解除中南部旱象，氣象局說，各地出現大範圍持續性降雨的時間點，可能在5月下旬之後。反聖嬰事件已於春季結束，熱帶太平洋海水增暖中，預計夏季之後有朝聖嬰發展的趨勢。

5月氣溫正常至偏暖，6月氣溫正常至偏暖，7月偏暖機率提高。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
5月氣溫正常至偏暖，6月氣溫正常至偏暖，7月偏暖機率提高。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
各地出現大範圍持續性降雨的時間點，可能在5月下旬之後。</p><!--4--><p> 圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
各地出現大範圍持續性降雨的時間點，可能在5月下旬之後。

圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專

5月將進入梅雨季，各地出現大範圍持續性降雨的時間點，可能在5月下旬之後。本報資料照片
5月將進入梅雨季，各地出現大範圍持續性降雨的時間點，可能在5月下旬之後。本報資料照片

氣象局 雨量

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