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今天酷熱上看36度高溫 吳德榮：晚上鋒面到北部轉雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天各地多雲時晴，白天熱、早晚涼。本報資料照片
今天各地多雲時晴，白天熱、早晚涼。本報資料照片

今天各地多雲時晴，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天熱、早晚涼；今晚鋒面影響，北部及東北部轉有局部陣雨，北台灣轉涼。北部19至31度，中部20至34度，南部20至36度，東部19至34度。

吳德榮說，明天鋒面雨帶影響，中部以北及東半部有局部陣雨，略有對流性，局部地區有較大雨勢的機率，應注意觀察；北台灣涼，其他氣溫稍降。

下周一天氣好轉、雲量減少，山區午後及東半部仍有局部短暫降雨的機率；氣溫略升。吳德榮說，下周二、周三各地為多雲時晴，山區午後有局部零星降雨的機率，下周四、周五各地晴朗穩定；下周二至周五，氣溫逐日升，白天熱如盛夏、陽光下活動，應注意防曬、防中暑。

吳德榮 防曬

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