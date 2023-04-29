今天酷熱上看36度高溫 吳德榮：晚上鋒面到北部轉雨
今天各地多雲時晴，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天熱、早晚涼；今晚鋒面影響，北部及東北部轉有局部陣雨，北台灣轉涼。北部19至31度，中部20至34度，南部20至36度，東部19至34度。
吳德榮說，明天鋒面雨帶影響，中部以北及東半部有局部陣雨，略有對流性，局部地區有較大雨勢的機率，應注意觀察；北台灣涼，其他氣溫稍降。
下周一天氣好轉、雲量減少，山區午後及東半部仍有局部短暫降雨的機率；氣溫略升。吳德榮說，下周二、周三各地為多雲時晴，山區午後有局部零星降雨的機率，下周四、周五各地晴朗穩定；下周二至周五，氣溫逐日升，白天熱如盛夏、陽光下活動，應注意防曬、防中暑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言