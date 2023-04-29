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台版「8050」─現象篇／專家：孤立是照顧悲劇共通點

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

今年二月，新北市發生一家四口有三人成乾屍悲劇，年逾八十的老媽媽照顧兩個五十幾歲的身心障礙兒子和失智先生，被發現時，媽媽與兩個兒子已死亡多時。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧認為，許多「八○五○」家庭被發現需要幫忙時已經來不及，這樣的家庭一來不敢求援；二來想求援時不知道找誰；三來，說了問題也不一定得到適當的解決。她認為，要讓身為照顧者的年邁老父母願意對外求援，目前至少有兩件事要被解決。

第一是社會觀念的鬆綁。目前老人家遇到這樣的處境多半覺得丟臉、是家醜，不願意對外說，陳景寧強調，近十二年來發生一百多件照顧悲劇，各有各的悲傷處境，但都有個共通點—孤立，「願意說」是打開家庭封閉性統的第一步。

陳景寧補充，目前的長照資源是依家庭及個人的意願申請使用，但許多照顧管理專員或是里長通報需要資源的家庭，在第一時間是拒絕資源的，「拒絕是反指標」，陳景寧提醒，許多後來發生事情的家庭，一開始都沒有使用長照資源的意願，這樣的家庭反而需要關注，加強陪伴。

第二是社會必須發展出足夠的資源解決相應的問題。八○五○的成因很複雜，如果是與照顧者的生命議題及負擔相關，目前長照二點○或家庭照顧關懷系統也許可使上力，但有些與繭居、失業有關，又涉及中年子女重建信心、回到社會、找到工作等議題，都是照顧系統內工作人員感到陌生的，一個個案必須要不同領域分工才有機會得到解決。

陳景寧強調，日本的「八○五○」就是分析很多異常事件及家庭悲劇歸納出來的現象，進而發展出相應對策，台灣政府對此沒有系統性的數據累積、資料調查，也很難發展出能系統處理的資源，但並不表示台灣不存在這樣問題，政府單位必須審慎以對。

長照 兒子

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