台版「8050」─現象篇／逾3萬老父母 仍在照顧子女

家住桃園的曾媽媽今年九十一歲，過去靠著在菜市場賣菜維生，她有四兒三女，現在跟最小的兒子、五十七歲的曾榮吉住在租來的屋子裡，其餘的小孩平時鮮少往來，也沒得到他們的接濟。

小兒子從國中就跟著她在市場賣菜，但去年中風後無法行動，除了洗澡有居服員幫忙，生活起居像是三餐、換尿布、去診所復健等，都仰賴曾媽媽。但媽媽也老了，有慢性病和膝蓋問題，不久前在家裡跌倒了兩次，摔得鼻青臉腫，這幾個月連走路都艱難，更別說要做飯、推著坐輪椅的兒子去復健。

母子倆哪裡都去不了，只能整天呆坐在家。無法賣菜後，僅靠著媽媽每月三千多元的老人年金，和兒子五千多元的中低收身障補助過生活。曾榮吉的兩個孩子一個已經出社會工作，一個才十九歲還在念書，這八千多元補助要支付一家三代的生活。母子都擔心，那一天媽媽走了，曾榮吉要如何繼續生活？

花蓮的黃媽媽八十六歲，也是照顧者。二十幾年前兒子黃致興車禍傷到脊椎及大腿骨，之後僅能靠輪椅簡單行動，多數時間躺床。車禍後，黃致興的妻子離開他，十年前，爸爸也過世了，黃媽媽是黃致興的主要且唯一的照顧者。去年黃媽媽到廚房拿東西時不慎跌倒，即便開了刀也康復了，但腰、腿都無力，只能躺著，無法再起身照顧兒子。母子倆生活就靠老人年金與低收入戶補助。

理應已經退休、享受天倫之樂，或者是被照顧者的年邁老人，卻成為兒女的照顧者，在人生日薄西山之際牽腸掛肚，放心不下眼前的孩子。

像曾媽媽和黃媽媽這樣處境的老人並非少數，已年老卻還得照顧孩子的長者，推估全台有三萬多人。

根據最新的衛福部「老年狀況調查」（一○六年資料），六十五歲以上長者，有百分之七點三家裡不但有需要照顧的親人，而且他必須承擔照顧責任，其中百分之十三點二的照顧對象是「子女」。以一一○年一月底我國六十五歲以上有三百八十萬人推估，國內有二十七點九萬的長者是照顧者，其中三點六八萬人照顧的對象是子女。