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疫情影響 高風險口腔照護執行率低

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
為增進中風等高風險疾病患者口腔健康，健保署去年編列預算四點○五億元，但執行率偏低，健保署收回預算納入健保安全準備金。記者潘俊宏／攝影
為增進中風等高風險疾病患者口腔健康，健保署去年編列預算四點○五億元，但執行率偏低，健保署收回預算納入健保安全準備金。記者潘俊宏／攝影

為加強中風、糖尿病患等「高風險疾病口腔照護」，健保署去年總額編列四點○五億元，但牙醫師公會全聯會僅執行三百五十萬元，執行率僅千分之八點六，衛福部健保署決定將未執行的經費四點○一五億元收回安全準備金。牙醫師公會全國聯合會理事長陳彥廷表示，去年受疫情影響，許多民眾不願到牙科就醫，今年將加強宣導。

健保署醫務管理組長黃兆杰說，健保給付國人每半年洗牙，每年去除牙菌斑一次等，若有腦血管疾病、洗腎、癌症、慢性精神疾病、使用雙磷酸鹽或單株抗體藥物的骨鬆患者，提供「高風險疾病口腔照護」，每九十天、約三個月即可進行一次兩項照顧，一年四次，去年執行目標為廿七萬人，僅一點二萬人接受照護 。

陳彥廷表示，該計畫執行率低，主要是去年計畫上路時為新冠疫情高峰，許多民眾不願到牙科就醫。衛福部雙和醫院牙科部主任黃茂栓說，疫情期間，許多民眾擔心染疫不敢到醫療院所，門診觀察發現，不少蛀牙患者今年是疫情三年來第一次看牙，病情惡化嚴重，蛀牙已動搖，甚至直接掉落。

健保署統計，疫情期間牙醫就診人數，一○九年為一一二○萬五千人，相較一○八年衰退二點七％；一一○年為一○七九萬九千人，又較一○九年衰退三點六％，直到去年就醫人數才慢慢回升至一一一四萬八千人，增幅三點二％。

黃茂栓呼籲高風險族群主動關心牙齒健康，定期洗牙、塗氟，牙口健康可正常進食、攝取足夠營養，有助維持全身健康，同時也讓原有疾病獲得良好控制。陳彥廷表示，已也製作宣傳海報放送給各牙科相關醫療院所加強宣導。

疫情 健保 牙醫

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