快訊

怒了！好市多賣「A肝莓」遲不交銷售清單 高雄衛生局先罰30萬、後續最高可罰至2億

食物驗出A肝病毒殘留 教授曝可能汙染源平時這樣預防

台鐵莒光號開車前窗戶鬆脫 司機員慘遭砸傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾食毒莓 可2周內自費打疫苗

聯合報／ 記者許政榆／台北報導
好市多進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出有A肝病毒，問題產品的效期到今年9月19日。圖／食藥署提供
好市多進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出有A肝病毒，問題產品的效期到今年9月19日。圖／食藥署提供

衛福部食藥署抽驗好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」，發現有Ａ肝病毒，食用者恐增加感染Ａ肝機率。衛福部疾管署呼籲，已食用者勿驚慌，慢性肝病、肝癌或免疫力低下等高風險民眾，若曾食用該批莓果類產品，可在最後一次食用日後兩周內就醫，評估自費接種Ａ型肝炎疫苗兩劑。

疾管署副署長羅一鈞昨天表示，疾管署與地方政府衛生局共同研商並啟動相關因應措施，根據監測，截至昨天，急性病毒性Ａ型肝炎累計確定病例卅二例，其中本土病例卅例及境外移入二例，低於去年同期八十六例，一○八至一一○年同期病例為廿五、廿、廿七例，病例數相當，近期並無病例增加情形。

羅一鈞呼籲，曾購買該批冷凍莓果民眾勿再食用，若已經食用者也請勿驚慌，請自最後一次食用日次日起，進行六十天自我健康監測，留意健康狀況，如果出現發燒、全身倦怠不適等Ａ型肝炎疑似症狀，就醫應確實告知醫師相關飲食史，疾管署也呼籲醫師，發現疑似有食用莓果飲食史病例，應依規定通報，以利衛生機關及時疫調處理。

羅一鈞提醒，感染Ａ型肝炎雖不會導致慢性肝炎，但有一成至一成五患者在急性發病六個月可能有症狀復發，民眾出現相關症狀務必就醫。Ａ型肝炎致死率低，約千分之三，但感染後可能造成肝衰竭，嚴重者恐猛爆型肝炎，通常發生於老年患者或慢性Ｂ型、Ｃ型肝炎等慢性肝病患者。

肝炎 患者 肝病

延伸閱讀

曾食用好市多問題莓果 羅一鈞：「這三類人」應考慮A肝疫苗

好市多冷凍莓果驗出A肝病毒！疾管署提醒「6大症狀」儘速就醫

新型新冠變種病毒 羅一鈞：本土檢出首兩例「大角星」

腸病毒疫情6年新高 羅一鈞：5月初進入流行期

相關新聞

好市多賣「A肝莓」 遲未提供銷售清單 高雄衛生局先開罰30萬！

好事多進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍3種綜合莓」被高雄市衛生局抽驗檢出A型肝炎病毒陽性，抽驗不合...

雙和醫院被爆料拖欠1年未給防疫津貼 員工揚言不給就罷工

日前疫情嚴重，中央編列防疫相關津貼預算，提供給警消醫護等第一線工作人員作為補貼。如今有爆料者指出，新北市中和區雙和醫院拖...

台鐵莒光號開車前窗戶鬆脫 司機員慘遭砸傷

台鐵5834次莒光號列車駕駛室窗戶今天上午鬆脫掉落，當場砸傷司機員，造成耳部約1公分傷口，列車於上午10點26分抵達桃園...

基層醫怨公費補助快篩縮水「越篩越虧」 轟指揮中心不食人間煙火

新冠肺炎自5月1日起，將從第五類法定傳染病調整為第四類，中央流行疫情指揮中心也在同日解編。因輕症免通報、免隔離，不少民眾...

淡大交換生誤食老鼠藥 醫：一般人誤食 嚴重引發「這些部位」出血

24歲淡江交換生肖雷（Alex Shorey），傳出疑似在台灣吃路邊攤小吃時誤食老鼠藥「超級華法林」，導致器官衰竭、呼吸...

今天酷熱上看36度高溫 吳德榮：晚上鋒面到北部轉雨

今天各地多雲時晴，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天熱、早晚涼；今晚鋒面影...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦