曾食毒莓 可2周內自費打疫苗

衛福部食藥署抽驗好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」，發現有Ａ肝病毒，食用者恐增加感染Ａ肝機率。衛福部疾管署呼籲，已食用者勿驚慌，慢性肝病、肝癌或免疫力低下等高風險民眾，若曾食用該批莓果類產品，可在最後一次食用日後兩周內就醫，評估自費接種Ａ型肝炎疫苗兩劑。

疾管署副署長羅一鈞昨天表示，疾管署與地方政府衛生局共同研商並啟動相關因應措施，根據監測，截至昨天，急性病毒性Ａ型肝炎累計確定病例卅二例，其中本土病例卅例及境外移入二例，低於去年同期八十六例，一○八至一一○年同期病例為廿五、廿、廿七例，病例數相當，近期並無病例增加情形。

羅一鈞呼籲，曾購買該批冷凍莓果民眾勿再食用，若已經食用者也請勿驚慌，請自最後一次食用日次日起，進行六十天自我健康監測，留意健康狀況，如果出現發燒、全身倦怠不適等Ａ型肝炎疑似症狀，就醫應確實告知醫師相關飲食史，疾管署也呼籲醫師，發現疑似有食用莓果飲食史病例，應依規定通報，以利衛生機關及時疫調處理。

羅一鈞提醒，感染Ａ型肝炎雖不會導致慢性肝炎，但有一成至一成五患者在急性發病六個月可能有症狀復發，民眾出現相關症狀務必就醫。Ａ型肝炎致死率低，約千分之三，但感染後可能造成肝衰竭，嚴重者恐猛爆型肝炎，通常發生於老年患者或慢性Ｂ型、Ｃ型肝炎等慢性肝病患者。