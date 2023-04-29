5月中前打完3萬人猴痘疫苗 6月疫情有望降溫
衛生福利部疾病管制署長莊人祥表示，5月中旬前完成超過3萬名猴痘疫苗預約者接種，形成一定保護力，疫情6月才有望降溫，會有一些效果。
莊人祥接受今天播出的網路預錄節目「官我什麼事」專訪時說，猴痘疫情仍在外擴，防疫困難的地方是潛伏期達21天，加上主要是性行為接觸傳染，典型症狀不太明顯，包括發燒、淋巴腫大，發燒1到3天後才有皮膚症狀，如皮疹水泡、膿疱等，生殖器官也會發生類似狀況，易與水痘、麻疹混淆，須誠實告訴醫師有哪些病兆。
疾管署統計，台灣自去年6月23日將猴痘列第2類法定傳染病，截至目前累計確診52例（43例本土和9例境外移入），其中25例康復，11例仍住院治療中、16例於居家自主健康管理中。
接種疫苗是建立社區保護力有效方法，截至25日共完成1萬5724人疫苗接種服務，其中暴露後預防（PEP）接種70人及暴露前預防（PrEP）接種1萬5654人；符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種1萬5345人。
第2階段疫苗接種意願登記3萬個名額，24日登記額滿；
此外，下批疫苗2萬瓶、約6萬人份預計5月中、下旬到貨。
莊人祥表示，除先前已接種者可能要打第2劑，還有其他相關人員如醫護人員等，可提供更多有需求者使用。
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