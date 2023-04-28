讓牙齒陪你一輩子 65歲以上每3個月可洗牙、塗氟一次

國人蛀牙、牙周病盛行率高達九成，且隨著長者、慢性病患愈來愈多，口腔疾病已成感冒之外國人最常見疾病。牙醫師公會全聯會理事長陳彥廷表示，「高風險疾病口腔照護」十分重要，今年爭取健保總額預算10.1億元，除原先中風、洗腎、癌症等患者，更擴及65歲以上長者，每3個月可洗牙、塗氟一次，估計受惠民眾約有50萬到66萬人。

陳彥廷說，65歲以上約二成長者可能因唾液腺退化、慢性病用藥等因素常有口乾問題，當唾液分泌減少，容易滋生口腔細菌，增加蛀牙、牙周病等風險。因此，如年長者、慢性病患等高風險族群，往往免疫能力低下及自我清潔照顧能力不足，必須經由加強口腔照顧，一旦發現小問題就可立即解決，讓牙齒不要壞掉，避免影響全身健康。

另年長者常合併糖尿病，造成免疫能力變差、血糖控制不佳，而常有牙周病、牙齦萎縮或發炎等，這時體內白血球數量會上升對抗發炎，連帶血糖也會上升提供白血球養分，但會造成糖尿病情惡化，經牙醫師治療後，也有利於糖尿病患控制血糖。

衛福部雙和醫院牙科部主任黃茂栓說，新冠疫情嚴峻時，民眾多不願意到醫院就醫，當時看牙人數降至疫情前約一成，就單一牙科門診觀察，一天下來可能一個病人都沒有，如此延誤病情，就有民眾延誤蛀牙就醫時間，疫情趨緩後到院治療時，蛀牙已出現動搖，甚至直接掉落。

陳彥廷說，口腔疾病愈早發現，愈容易治療，有如人掉進河裡要及時搶救，等到人順流而下流入大海，這時才要救人，不僅為時已晚，更需耗費大量資源，建議民眾應定期至牙科洗牙、塗氟及檢查口腔，如有疾病及早解決，避免進行根管治療、做假牙或拔牙，可省下大筆醫療費用。

保護牙齒，3個月塗氟適用對象：