「高風險疾病口腔照護」執行率低 牙醫遭扣四億元

為維護糖尿病、中風等高風險疾病患者口腔健康，健保署去年總額編列4.05億元預算進行「高風險疾病口腔照護」，但牙醫師公會全聯會僅執行350萬元，執行率為千分之8.6，衛福部健保會認為執行率偏低，已將未執行的4.015億元收回納入安全準備金。牙醫師公會全聯會表示，執行率低，主要受新冠疫情影響及宣傳力道不足所致。

衛福部健保署醫務管理組長黃兆杰說，健保給付國人每半年洗牙一次，每年去除牙菌斑一次等口腔衛生照顧，而患有中風等腦血管疾病、洗腎、癌症、慢性精神疾病，及使用雙磷酸鹽或單株抗體藥物的骨鬆患者等，常無法自行照顧口腔衛生，藉由高風險疾病口腔照護，讓此類患者每90天、約3個月即可進行一次2項照顧，一年4次，去年執行目標為27萬人，但僅執行1.2萬人。

牙醫師公會全聯會理事長陳彥廷說，該計畫執行率低，主要是去年計畫上路時，為新冠疫情高峰，許多民眾不願到牙科就醫，以及宣傳力道不足，今年疫情降低，同時也製作宣傳海報放送給各牙科相關醫療院所加強宣導，相信會有改變，這攸關民眾口腔健康一定好好執行。

依健保署統計，新冠疫情期間就診牙醫人數，109年為1120萬5千人，相較一108年1151萬4千人衰退2.7%，110年為1079萬9千人，又較109年衰退3.6%，直到去年就醫人數才慢慢回升至1114萬8千人，增幅3.2%。

衛福部雙和醫院牙科部主任黃茂栓說，疫情期間，許多民眾擔心染疫不敢到醫療院所就醫，於門診觀察發現，不少蛀牙患者今年是疫情3年來第一次看牙，造成病情已經惡化，呼籲高風險族群應主動關心自身牙齒健康，定期洗牙、塗氟，牙口健康可正常進食、攝取足夠營養，有助維持全身健康，同時也讓原有疾病獲得良好控制。

陳彥廷表示，牙醫去年執行高風險疾病口腔照護人數，遠超過健保署統計，但健保署認定須為全新收案患者，若於去年3月前曾進行相關牙科治療，無法獲得給付，牙醫師對此「非常不滿及委屈」，但健保署維持不給付，今年牙全會將向健保署說明清楚。

黃兆杰說，健保署已擬定策略及增加誘因與牙全會合作，包括牙全會已與相關病友協會聯繫，藉由病友協會團體宣導，鼓勵符合條件者接受醫療服務，促進病友利用此項服務；另若醫院及牙醫診所今年申報件數達12件以上時，也新增獎勵指標，鼓勵牙醫院所積極執行。