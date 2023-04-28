高雄5例A肝患者未食好市多綜合莓 衛生局：今檢出病毒

衛福部4月10日邊境抽驗好市多進口產品，其中「科克蘭冷凍三種綜合莓」被檢出A型病毒，食用者恐增加感染A肝機率，對此，高雄市府衛生局表示，今年高雄累計5例A型肝炎確診個案，均未食用冷凍莓，且目前市面架上已無該商品，不過，日前抽樣5批同類產品中，今天1批被檢出含A型肝炎病毒陽性。

美國今年3月通報有5起A型肝炎病例，經深入調查評估，推測與市售冷凍草莓有關，因此，美國食品藥物管理局（FDA）3月下旬發布業者自主回收多個品牌的冷凍有機草莓及水果產品，衛福部食藥署4月檢驗好市多進口產品，其中「科克蘭冷凍三種綜合莓」被檢出A型病毒。

高市府衛生局指出，接獲食藥署通知當天，即立即啟動聯合稽查好市多冷凍綜合莓，當天並責令業者預防性下架，積極查驗、抽樣其中5批同類產品，架上已無該商品，不過，今天接獲檢驗通知，其中1批同類產品被檢出A型肝炎病毒陽性。

衛生局表示，這批智利進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品，有效日期至今年09月19日，抽驗檢出A肝病毒，已依法全面下架並銷毀。衛生局並將主動發簡訊提醒消費者，請各級醫療院所加強通報，進行健康監測。

衛生局表示，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，潛伏期約15至50天，感染後可能會出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適，數天之後發生黃疸，不過，多數病例會自然痊癒，並終身具有免疫力。