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每天近6起兒少性剝削傷害 家扶：1成學校、4成家庭未教風險辨識

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
家扶基金會今公布「網路性剝削情境風險辨識調查」指出，兒少對常見的情境風險辨識平均為8.99分，但12歲至未滿15歲低於平均分數；此外，兒少表示，有超過1成學校、更有近4成家庭未曾教導風險辨識。記者葉冠妤／攝影
家扶基金會今公布「網路性剝削情境風險辨識調查」指出，兒少對常見的情境風險辨識平均為8.99分，但12歲至未滿15歲低於平均分數；此外，兒少表示，有超過1成學校、更有近4成家庭未曾教導風險辨識。記者葉冠妤／攝影

據衛福部統計，平均每天有近6起兒少遭性剝削案件，且案件逾7成為運用網路犯罪。家扶基金會今公布「網路性剝削情境風險辨識調查」指出，兒少對常見的情境風險辨識平均為8.99分，但12歲至未滿15歲低於平均分數；此外，兒少表示，有超過1成學校、更有近4成家庭未曾教導風險辨識。

家扶調查發現，12至未滿15歲兒少在網路性剝削情境辨識上，該齡平均分數(8.95分)低於整體平均；情境分類上，以「以愛為名」被要求提供私密、裸照的風險評分最低，犯罪手段如網路惡狼假交往或交友之名行誘騙之實，趁隙卸下兒少心房，有23人次的兒少表示真實遇過這樣情境，其中有5人次當時是「配合答應」。

家扶調查指出，兒少對常見的網路性剝削情境風險辨識平均為8.99分，孩子如未能遠離風險，因一時好奇或想冒險嘗試，就容易掉入遭傷害的陷阱，強化兒少的自我保護能力尤為重要。然而，36.5%兒少表示，家裡未教導如何辨識網路性剝削風險，12.2%不曾在學校學習相關知識，這兩類孩子分別評為8.72分和7.91分，皆低於整體平均。

知名小兒科醫師「柚子醫師」陳木榮建議家長與老師，可透過實際案例與孩子討論，一旦網路被有心人誤用會產生的危險性，幫助孩子學習辨識危機，培養能自我保護的數位能力，更別忘了以開放及傾聽的態度，成為孩子安心的後盾！

家扶基金會自2013年起推動4月28日為「兒童保護日」，呼籲「4」適時關懷兒童、「2」重視兒童保護、「8」予孩子愛的抱抱。家扶基金會執行長周大堯說，聯合國兒童權利公約強調，兒少在數位環境中同樣需得到尊重、保護和實現的權利。今年第11年推動428兒保日，以「杜絕網路性剝削 全民兒保特攻隊」為行動目標，邀請民眾一起關注、參加全台家扶所串聯超過30場活動。

家扶基金會 醫師 裸照

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