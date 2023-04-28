曾食用好市多問題莓果 羅一鈞：「這三類人」應考慮A肝疫苗

好市多進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，經衛福部食藥署4月10日邊境抽驗，其中1批檢出A型肝炎病毒陽性，食用者恐會增加感染A肝機率，依法全面下架並銷毀，不過該產品已售出17公噸，業者稍早也公布退貨方式。

疾管署副署長羅一鈞提醒，感染A型肝炎雖不會導致慢性肝炎，但會有10至15%患者在急性發病後6個月有症狀復發，提醒民眾出現相關症狀務必就醫。

羅一鈞表示，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用到受病毒汙染的水、食物而感染，若手部接觸到帶病毒者的糞便，未徹底洗手又接觸食物、口部，也可能造成間接感染。

已食用者，請自最後一次食用日次日起，進行60天自我健康監測，若出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、腹部不舒服甚至黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫。

羅一鈞表示，A型肝炎是由A型肝炎病毒感染所造成的急性肝臟發炎，感染後會完全康復不留後遺症，6歲以下兒童感染約有70%無臨床症狀或症狀輕微，但兒童或成年人感染後約70%可能出現症狀，其臨床症狀嚴重度會隨年齡增加而增加。A型肝炎雖然不會導致慢性肝炎，但有10至15％的病人在急性發病後6個月內有可能症狀復發。

羅一鈞表示，A型肝炎的致死率低約千分之三，感染後可能造成肝衰竭，嚴重者恐猛爆型肝炎致死，但比例相當低，通常發生於老年患者或慢性B型、C型肝炎等慢性肝病患者。治療以支持性療法為主，以及監測肝功能指數變化，感染A型肝炎患者經過一段時間療養，身體可產生免疫力，將體內病毒清除，即可康復出院。

疾管署建議，慢性肝病、肝癌或免疫力低下等高風險民眾，若曾食用該批莓果類產品，可在最後一次食用日後2周內就醫，評估自費接種A型肝炎疫苗2劑。

羅一鈞表示，暴露後接種疫苗可達到97.6%降低發病機率，以美國好市多近日檢出冷凍草莓A型肝炎病毒陽性，後續有8名病人染疫，經序列比對一致，確認有群聚事件發生，因此建議民眾赴醫療院所評估接種疫苗。而A型肝炎暴露於食物，也須考量民眾使用方式，包括煮熟、加熱、烘焙後降低病毒傳染力，目前台灣未出現群聚事件、風險仍低，因此僅建議民眾自行評估。