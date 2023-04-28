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好市多「科克蘭綜合莓」驗出A肝病毒！ 業者：全數下架、協助退貨

好市多「科克蘭綜合莓」驗出A肝病毒！業者：全數下架、全力協助退貨

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
好市多今年3月2日至4月11日期間販售的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒。圖／食藥署提供
好市多今年3月2日至4月11日期間販售的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒。圖／食藥署提供

針對科克蘭冷凍三種綜合莓檢出A型肝炎汙染事宜，好市多發布聲明稿指出，今年3月2日至4月11日期間所販售的「科克蘭冷凍三種綜合莓」，其中部分商品（有效日期至2023年9月19日）經檢出A型肝炎病毒汙染，好市多主動向食藥署報驗後，立即配合通知會員召回該商品，並提醒好市多會員若持有該商品，請立即停止使用，攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業。

好市多表示，收到衛生局通知後，已立即將該商品從賣場及線上通路全數下架，同時配合衛生局進行商品召回，對於造成會員不便深感抱歉，將盡全力協助會員辦理退貨程序，以維護會員權益。若有疑問，可撥打台灣好市多客服中心專線449-9909（市話請直撥不加區碼，手機撥打請加02），服務時間為週一至週日上午9點30分至晚上9點30分。

好市多 衛生局 肝炎

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