生理期來身心都不適？「這些」食物協助改善經期問題！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「經期食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的經期食物排行。

對廣大女性而言，每個月來報到的生理期，經常伴隨著各種不便與不適，進而影響心情。然而，在經期期間，可以透過攝取特定的食物來調理身體，以及改善不舒服的症狀，接著就一起來揭曉網友們熱議的經期食物有哪些吧！

「蔓越莓」減緩腹部疼痛很有感 「黑糖」幫助排除經血好乾淨

▲ 網友熱議的經期食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

我們觀察網路上對「經期食物」的相關討論，將食物依照屬性分類，發現在「水果類」中以「蔓越莓」聲量最高，排名在後的則為「草莓」。莓果類有豐富的鐵質能夠補血和改善氣色，同時富含維他命C有助於消炎止痛，可以減緩腹部不適。而現在市面上也出現許多特地為經期研發出的蔓越莓相關產品，網友就分享自己食用過後的經驗，「月經來真的變沒什麼血腥味！而且痛感真的會舒緩很多！」、「蔓越莓讓我經期順順」，建議有經期問題的女孩們都可以嘗試看看。

在經期前，則建議多攝取優質蛋白質，像是「雞蛋」、「滴雞精」等，可以增強體力、提振精神，網友就表示「生理期我超愛喝滴雞精」，調理身體很有感。以及經期來臨時，會大量流失鐵質，有網友提及「紅肉鐵質含量較為豐富，也最容易吸收」，是補充營養的好選擇。此外，飲品部分網友也推薦「牛奶可以增加身體血清素」，讓身體放鬆，維持好心情。

而「豆類」中的紅豆、黑豆是調氣血的好食材，有助於改善生理週期、生理痛和血液循環，網友也留言稱讚「紅豆吃完，生理期要來前都沒什麼感覺，而且生理期很順」。最後，許多網友也推薦「黑糖」，「女性生理期間喝黑糖水真的會解痛」、「黑糖在那個來的第三天喝，可以排的很乾淨」，中醫師表示黑糖可以活血通氣，能幫助月經污血排出，但較適合氣虛者，並非適合所有人，要特別注意。

你有在經期時嘗試過以上食物嗎？或是你有自己推薦的經期食物嗎？下次生理期到來時，不妨參考網友們的建議，嘗試看看這些食物，也許對身體會有意外的幫助，希望各位女孩們都能健健康康，就算經期來臨也能保持身心愉快！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「經期食物排行」相關討論則數。觀測期間：2023/01/11~2023/4/11，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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