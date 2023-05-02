每個人都有追求變美的權利！盤點網熱議「6大醫美項目」



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「醫美項目排行」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的6大醫美項目有哪些。

近年來醫美產業發展蓬勃，無論男女、有越來越多人認同透過醫美改變樣貌是一種對自己的「投資」；而醫美療程五花八門，當中又有哪些項目最受網友們關注呢？

「雷射治療」改善肌膚瑕疵 「纖體雕塑」躺平就能雕塑曲線？

▲ 網友熱議6大醫美項目 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 雷射治療

許多人都有肌膚問題的困擾，日前就有網友分享自己長期膚況不佳，「化妝都擋不住痘痘跟疤，遮瑕後還是若隱若現」，直到打了「皮秒雷射」後皮膚問題大大改善、自信也隨之提升，認為「雷射真的是此生必做醫美項目之一」；但也有人提醒「雷射打疤痕、雀斑、瑕疵很有效，不過如果是痘痘大爛臉並不會有太大的改善」，建議先養好皮膚或針對膚況諮詢醫生再決定要不要雷射。

NO2. 電音波治療

皮膚鬆弛、皺紋增長等皮膚老化問題也是許多人的困擾，即有網友發文分享，自己的臉頰原本不澎潤、輪廓線又不明顯，「每次陌生人猜我年紀都會猜比實際年齡大，心裡超受傷的」，直到後來下定決心做電音波療程，術後明顯感覺「臉部比較緊緻也更有神」，而且「連雙下巴都不見了」。不過也有人提醒施打電音波前一定要做功課，除找專業醫師諮詢外還要找「有原廠認證」的診所，表示「做醫美沒變美就算了，萬一出事毀容真的得不償失」。

NO3. 纖體雕塑

纖體雕塑是不少人選擇雕塑身材的方式之一，也被部分網友稱作「懶人瘦身法」，透過機器對身體進行揉滾按摩、促進淋巴代謝與循環，藉此達到改善身形與曲線的效果。有網友曾發文感嘆出社會後工作繁忙，「運動量開始減少停滯」、還養出「猖狂的肚肚」，而做了數次體雕療程後十分有感，「肚子真的消下去很多，線條也有跑出來」，認為錢花得很值得。

NO4. 微整形注射

微整形有著不必動刀、不留疤、恢復期短的優點，因此同樣受到許多人歡迎，包含注射玻尿酸、膠原蛋白、肉毒桿菌等都是十分熱門的療程。有網友發文表示一直很不滿意自己的臉型，覺得「下巴偏短，尤其側面看起來根本沒下巴」，直到陪朋友去注射下巴玻尿酸後，感覺自己的外貌煥然一新，「拍照變好看很多，每天早起照鏡子都會莫名姨母笑」，變得更有自信，甚至後悔沒有「早打早享受」。

NO5. 整形外科

若上述非侵入式醫美療程或微整形注射無法滿足對外貌改變的慾望，也有許多人決定直接進行需動刀的整形手術，例如割雙眼皮、隆鼻或隆乳等等。日前有網友分享自己多次整形的心路歷程，表示過去一直因外貌、身材感到自卑和焦慮，甚至影響到交友和人際關係，因此雖然每次動刀都需克服心理上的恐懼、且療程所需金額龐大，仍覺得讓自己變美「非常值得」。

每個人都有追求變美的權利，不過大大小小的醫美療程或手術或多或少都還是存在風險，因此事先確認身體狀況、並與專業醫師進行諮詢也非常重要；希望大家都能變成自己理想中的樣子！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「吃到飽餐廳」相關討論則數。

觀測期間： 2022/01/01-2022/12/31，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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