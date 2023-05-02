環保從生活中做起！盤點網熱議6大環保好習慣

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「環保好習慣」相關話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大環保好習慣。

近年環保意識逐漸提升，除了各國政府、企業及大大小小的組織開始重視永續發展，也有許多民眾自發性地做起環保；而究竟在日常生活中，我們可以透過培養哪些習慣來為環保盡一份心力呢？

「垃圾分類」隨手做 「自備餐具」環保又衛生 ▲ 網友熱議的六大環保好習慣 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察網友對於環保好習慣相關話題的討論，發現許多人都認為環保可以從在生活中「落實垃圾減量及分類」做起；環保署便曾提出，若能將垃圾確實分類，不但可以大幅提昇資源物及廚餘的回收率、減少垃圾量，還能促進資源循環再利用。有網友日前發文提到，在學校常看見打掃阿姨花許多時間將學生們丟棄的垃圾重新分類，呼籲大家應多多體諒清潔人員，引來不少人留言表示認同「真心希望大家可以在丟垃圾之前分類一下」、「很簡單的一件事而已，飲料膜吸管丟一般、杯子回收真的沒很難」 。

其次，也有不少人建議用餐或購買食物時，以可重複使用的「環保餐具」取代用完就丟的免洗餐具和塑膠容器，不僅能減少垃圾量，安全衛生也更有保障。許多商家注意到這股趨勢，紛紛暨出「自備容器折五元」的優惠，或以環保餐具做為購物後的贈品吸引消費者；近期便有一群網友在社群上曬出自己愛用的環保杯款式，還推薦「愛喝飲料的人一定要買」，不僅能做環保、還能省下一筆生活開銷，一舉兩得。

另一方面，「自備購物袋」也是討論度頗高的環保好習慣，就有網友分享自從政府宣布限塑政策、許多商家不再免費提供塑膠袋後，自己便開始培養隨身攜帶購物袋的習慣，引來其他網友贊同「我也會自備購物袋！或是直接帶走不用塑膠袋裝」，還有人提議不一定要專程購買購物用環保袋，「把現有的塑膠袋摺好、重複使用」也是一種環保的做法。

而「改變通勤方式」也是不少人選擇愛地球的方式，由於汽機車等交通工具的碳排放正是製造空氣汙染的主因之一，因此若能多加利用大眾運輸、或以腳踏車或步行方式通勤，便能替環保盡一份心力。此外，「節約電力」、「多吃蔬菜少吃肉」也都是常被網友提及的環保好習慣，無論是在生活中隨手關閉電源、盡量少開冷氣，或是稍微調整飲食習慣、每周固定挑選一至二天和朋友相約到蔬食餐廳用餐，這些簡單的小習慣或多或少都能為環境帶來良好的貢獻。

「環保就從生活中做起」，也許部份人會覺得做環保是件困難又複雜的事情，但其實一個念頭的改變、一個習慣的養成，都能轉化為愛護地球的養分。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「環保好習慣」相關討論則數。觀測期間：2023/01/17~2023/4/17，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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