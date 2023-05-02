吸空氣也會胖？網議五大「代謝症候群引發原因」一次看！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「代謝症候群引發原因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的代謝症候群引發原因。

代謝症候群常見的病徵包括高血糖、高血壓、高血脂和肥胖。而引發代謝症候群的原因十分複雜，例如不良生活習慣與遺傳皆有可能是原因之一，尤其是隨著現代生活節奏加快和飲食習慣改變，有關代謝症候群的討論正日漸增加。

「糖尿病」與代謝症候群高度相關 「不良生活型態」因素是當代人通病

▲ TOP5代謝症候群引發原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 糖尿病觀察近一年內網友針對「代謝症候群引發原因」的相關話題討論，可以發現「糖尿病」是網友討論度最高的引發原因之一。根據調查，若曾在懷孕期間得糖尿病（妊娠糖尿病），或是有第二型糖尿病的家族病史，罹患代謝症候群的風險也會提高，便有網友在討論區表示「家族有遺傳的糖尿病，可能會導致得到代謝症候群機率變高，讓自己不得不開始正視健康問題。」

NO2. 肥胖而在體重過重的族群中，特別是腹部肥胖的人，因為腹部脂肪及內臟脂肪多，會提升罹患代謝症候群的風險，相關的內容也帶動許多討論聲量，其中有網友在討論區分享發現自己代謝症候群的經驗，表示「肥胖一直從小跟我到今天，去看醫生才發現自己有代謝症候群」，奉勸大家一定要謹慎注意自己的身體健康狀況。

NO3. 不良生活型態另外，不良的生活型態也是導致代謝症候群的重要因素，特別是現代人的生活、飲食習慣快速改變，久坐不動、過量抽菸飲酒、熬夜、低纖高油高糖飲食等不健康行為，對於代謝的影響尤其顯著，因此有許多網友紛紛請益該如何從生活上改善，避免成為罹患代謝症候群的高風險族群，就有人分享自己的經驗與飲食訣竅，說到「我會運用三低一高的飲食方式，挑選低油、低糖、低鹽、高纖的食物，來減少身體的負擔」。

NO4. 胰島素阻抗胰島素是將葡萄糖轉化為能量的重要角色之一，不過當體內有過多葡萄糖時，胰島細胞無法立即、不斷的提供胰島素，便會產生疲勞的狀況，導致血糖無法被分解，長期下來讓身體代謝失衡，形成所謂的胰島素阻抗，可說是代謝症候群的重要前兆之一。因此有網友在討論區詢問「胰島素阻抗問題該如何改善？」吸引熱心網友回覆「拒絕精緻碳水、高纖、吃很多青菜， 同時要搭配有氧運動」，表示應該從飲食習慣做起，減少糖分的攝取，避免胰島素阻抗的情形發生，而增加罹患代謝症候群的機率。

NO5. 年齡增長隨著年齡逐漸增長，代謝速度也會變得越來越慢，因此，隨著年紀的增加，患病的機率也會愈高。有網友便在討論區中分享「最近真的越來越覺得過了三十歲之後身體的機能正在走下坡，代謝明顯變差」，吸引感同身受的網友回覆「真的！30、35歲都會明顯降一波」，因此紛紛表示網友們可以多留意自身的身體狀況。

除了不可避免的遺傳因素外，維持健康的生活方式是預防和治療代謝症候群的關鍵。透過適當的飲食、運動、體重控制、減輕壓力和定期檢查等步驟，都可以降低發生代謝症候群的風險，活出健康的人生。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「代謝症候群引發原因」相關討論則數。觀測期間：2022/04/01~2023/4/19，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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