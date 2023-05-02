旅遊必備神隊友！「這些」行為讓你成為受歡迎好旅伴
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「好旅伴行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大好旅伴行為。
難得出門旅遊，大家都希望能好好放鬆、玩得開心，並且留下美好的回憶，因此旅伴的選擇就相當重要，畢竟要一起度過整趟旅程；儘管是很親密的家人或朋友，也都有可能在旅行中產生摩擦，而哪些舉動又被網友認為是好旅伴行為呢？
「拍照技巧好」留下美照做紀念 「準時不遲到」讓人安心不困擾
觀察近三個月內網友針對「好旅伴行為」的相關話題討論，可以發現「拍照技巧好」引起社群熱烈討論，網友表示「有會拍照的旅伴，很羨慕」、「有會拍照的夥伴也超級重要！」，由於出門旅行大多都會去景色優美的地方，也會想要拍照留下紀念，或是放在自己的社群網站分享美照，若是有個拍照技巧好的旅伴，「隔著螢幕也能感受到開心」，但也就有網友抱怨「因為旅伴拍照太雷，都拍很醜所以沒什麼可以紀念的照片」，導致自己「出國回來心情鬱卒」，以後旅遊都要慎選旅伴，避開這位朋友。
會「準時不遲到」的好旅伴，許多網友也都很有感，紛紛留言提到「我最討厭旅伴沒有時間觀念」、「沒有時間觀念真的很糟糕」，認為遲到是非常自私的行為，會耽誤所有人的時間，與後面的行程，反之，有時間觀念的旅伴會自行注意，在約定好的時間自動出現，不會造成別人的困擾，相當令人放心。
而不少網友對於「行程配合度高」的好旅伴，也都一致給予贊同，留言直呼「隨和真的很重要」，並分享自己「是無腦跟的成員，只有在規劃的時候提醒不吃牛」，最近就被「朋友熱情邀請」再次出遊，覺得行程配合度高、個性隨和好相處的旅伴，是很受到歡迎的。
看完以上網友的好旅伴行為排行，心目中是否有浮現你的好旅伴人選呢？又或是你自己就是個值得信任的貼心好旅伴呢？下次旅行前，不妨參考網友們的意見來挑選旅伴，除此之外自己也別忘了多多學習，成為別人心目中的旅遊神隊友，希望大家在旅途中都能多多互相體諒，平安快樂才是最重要的！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：
本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「好旅伴行為」相關討論則數。
觀測期間： 2023/01/18-2023/04/18，共三個月。
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！
【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】
花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！
《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。
《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。
想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧
提供題目► marketing@eland.com.tw
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言