旅遊必備神隊友！「這些」行為讓你成為受歡迎好旅伴



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「好旅伴行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大好旅伴行為。

難得出門旅遊，大家都希望能好好放鬆、玩得開心，並且留下美好的回憶，因此旅伴的選擇就相當重要，畢竟要一起度過整趟旅程；儘管是很親密的家人或朋友，也都有可能在旅行中產生摩擦，而哪些舉動又被網友認為是好旅伴行為呢？

「拍照技巧好」留下美照做紀念 「準時不遲到」讓人安心不困擾

▲ 網友熱議的五大好旅伴行為 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「好旅伴行為」的相關話題討論，可以發現「拍照技巧好」引起社群熱烈討論，網友表示「有會拍照的旅伴，很羨慕」、「有會拍照的夥伴也超級重要！」，由於出門旅行大多都會去景色優美的地方，也會想要拍照留下紀念，或是放在自己的社群網站分享美照，若是有個拍照技巧好的旅伴，「隔著螢幕也能感受到開心」，但也就有網友抱怨「因為旅伴拍照太雷，都拍很醜所以沒什麼可以紀念的照片」，導致自己「出國回來心情鬱卒」，以後旅遊都要慎選旅伴，避開這位朋友。

會「準時不遲到」的好旅伴，許多網友也都很有感，紛紛留言提到「我最討厭旅伴沒有時間觀念」、「沒有時間觀念真的很糟糕」，認為遲到是非常自私的行為，會耽誤所有人的時間，與後面的行程，反之，有時間觀念的旅伴會自行注意，在約定好的時間自動出現，不會造成別人的困擾，相當令人放心。

而不少網友對於「行程配合度高」的好旅伴，也都一致給予贊同，留言直呼「隨和真的很重要」，並分享自己「是無腦跟的成員，只有在規劃的時候提醒不吃牛」，最近就被「朋友熱情邀請」再次出遊，覺得行程配合度高、個性隨和好相處的旅伴，是很受到歡迎的。

看完以上網友的好旅伴行為排行，心目中是否有浮現你的好旅伴人選呢？又或是你自己就是個值得信任的貼心好旅伴呢？下次旅行前，不妨參考網友們的意見來挑選旅伴，除此之外自己也別忘了多多學習，成為別人心目中的旅遊神隊友，希望大家在旅途中都能多多互相體諒，平安快樂才是最重要的！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「好旅伴行為」相關討論則數。

觀測期間： 2023/01/18-2023/04/18，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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