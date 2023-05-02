腹瀉如何忌口？盤點網熱議「6大腹瀉飲食建議」



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「腹瀉飲食建議」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的6大腹瀉飲食建議。

你是否也有拉肚子拉到懷疑人生的經驗？吃到壞掉的食物、腸胃炎、傳染到諾羅病毒……等，諸多因素皆可能導致腹瀉，而當面臨腹瀉問題時，許多人最關心的便是「該怎麼吃」才能舒緩不適症狀？

乳製品、甜食不要吃 水煮清燉取代油炸煎炒

▲ 網友熱議6大腹瀉飲食建議 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 避免食用乳製品

觀察近三個月內網友針對「腹瀉飲食建議」的相關討論，發現許多人都曾有過「喝牛奶後拉肚子」的經驗；有醫師指出除了本身患有乳糖不耐症的人以外，也可能因為對牛奶中的蛋白質過敏、或將牛奶放在常溫環境下太久造成細菌滋生，導致喝下肚後引起發炎反應，因此若出現腹瀉情形，建議先暫停食用各種乳製食品。

NO2. 補充水份與電解質

腹瀉會造成體內水份快速流失、並連帶將電解質排出體外，因此水份與電解質的補充也十分重要，日前就有感染諾羅病毒的民眾發文哭訴「不管吃什麼都會拉肚子」，有人便熱心建議待症狀舒緩可到超商購買能補充電解質的運動飲料，並於稀釋後飲用；不過，也有醫生提出「市售運動飲料含糖量高」，反而易造成腸胃負擔，表示「若能買得到專門補充電解質的電解質液更好」。

NO3. 選擇低渣低纖食材

出現腹瀉情形代表體內大腸蠕動速度過快、食物中的水份還來不及被吸收就被排出體外，若此時再進食富含高纖維的食材，可能會更刺激腸道蠕動、進而使得腹瀉症狀加劇；因此腹瀉時應選擇精緻好消化的低渣、低纖食材，例如白米飯、饅頭、蒸蛋等，也有醫生建議可將魚肉、瘦肉「去皮剁碎」再吃，而若要攝取蔬果則可先去皮去籽，或打成汁後將纖維過濾掉再飲用。

NO4. 不以油炸煎炒烹調

除了食材上的選擇，腹瀉時食物的烹調方式也是需考量的一點，因腹瀉期間消化道系統已經處於發炎狀態，更該避免容易刺激腸胃的食物，例如油炸、燒烤類。日前便有一名自稱患有腸躁症的網友發文抱怨「腸躁症真的好痛苦」，表示自己吃完東西沒多久就一定得去上廁所，引來其他有相同困擾的人打氣「辛苦了，腸躁真的很痛苦」、「只能避開那些容易拉的食物」，但也有人認為忌口比起腹瀉更加痛苦，表示「不能吃燒烤吃油炸，我寧願給他拉肚子」。

NO5. 調味清淡

不少人都有過「吃太辣拉肚子」的經驗，原因是辛辣、刺激的食物容易造成胃壁或腸道的負擔，因此「口味清淡」也是許多網友提及的腹瀉飲食原則之一；對此，也有營養師提醒腹瀉時需避免過度調味，可以考慮稀飯、清湯麵等少鹽、少辣的食物。

NO6. 避免高糖飲食

甜食、 含糖飲料都是許多人的最愛，有網友便提到自己是手搖飲和甜點的愛好者，卻常常肚子痛或腹瀉，糾結是否該改變飲食習慣；有醫師解釋因糖份會將水份帶進腸道中，可能會造成腸胃負擔或使腹瀉情況加劇，因此建議有腹瀉問題者減少糖份攝取。

雖然腹瀉症狀對身體健康不會產生立即性的傷害，但若腹瀉頻繁、反覆發生還是會造成風險，因此除需釐清自己腹瀉的原因外也要盡早檢查，並搭配正確的飲食方式，才能讓腸胃道早日恢復健康！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「腹瀉飲食建議」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/09-2023/04/09，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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