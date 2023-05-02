天氣悶熱 腸病毒大軍蠢蠢欲動？幼童出現「這些症狀」要小心！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「腸病毒症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七大腸病毒症狀。

腸病毒是一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等，每個種類還可分為多種型別，會經由腸胃道及呼吸道傳染，是幼兒常見的疾病。隨著夏天的到來，腸病毒也進入流行期，以下就整理出腸病毒的常見症狀，快來看看吧！

長「小水泡」是腸病毒常見症狀 出現「持續嘔吐」情形應立即就醫

▲ 網友熱議的七大腸病毒症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內針對「腸病毒症狀」的相關話題討論，可以發現「發燒」是腸病毒的典型症狀，這是由於身體的免疫系統正在和病毒抗衡，通常會高燒持續3到4天，退燒後仍可能反覆發燒。日前就有網友在討論區提到「女兒兩歲確診腸病毒，夜間盜汗還發高燒三天」，心疼的同時也不免感嘆「腸病毒真的很毒」，引起許多網友認同回覆「確診腸病毒超痛苦，燒到40度全身都會很不舒服」；另外，腸病毒也經常引發咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等症狀，就有網友分享兒時經驗，表示「小時候得腸病毒喉嚨痛，醫生竟然叫媽媽買冰淇淋給我吃」，認為冰淇淋不僅能緩解疼痛，還給低落的心情帶來療癒和安慰，直呼是「得腸病毒的小確幸」。

此外，「手足口症」和「泡疹性咽峽炎」也都是腸病毒常見症狀，手足口症的特徵是在口腔內兩側、舌頭、四肢以及臀部長「水泡」或「紅疹」，而泡疹性咽峽炎則是在口腔和喉嚨的交界處出現「水泡」或「潰瘍」。有網友就發文表示自己確診時「舌頭破洞到無法講話、進食，手掌也陸續長出水泡」，吸引有相似經驗的網友留言「我是咽喉部長小水泡，醫生說是腸病毒引發的泡疹性咽喉炎」、「小朋友手腳和屁屁都長紅疹，看起來密密麻麻的好嚴重」，這種紅疹通常要5到7天才會康復，而水泡則要1到2週才會消退，偶爾會伴隨脫皮、指甲脫落等後遺症，需要多補充水分、多休息。

除了上述的腸病毒常見症狀外，如果開始出現疲倦嗜睡、意識不清、手腳無力、持續嘔吐、心跳加快、呼吸急促或是肌躍型抽搐，就可能是腸病毒的重症前兆，應立即就醫尋求協助。就有網友表示「小孩得腸病毒時，有發燒、呼吸急促、嘔吐等症狀」，因為擔心是重症前兆，於是在護理師的建議下住院治療，留言區也有不少網友分享經驗，像是「半夜發現兒子快睡著的時候會突然抽搐，醫生說是腸病毒重症前兆」、「上次確診腸胃炎的時候，常常嗜睡、手腳無力，怕是重症就趕快去醫院掛急診」等，認為遇到這些症狀，應該立即就醫治療，千萬不要輕忽！

夏天是腸病毒的好發季節，平時應該注意居家衛生與通風，保持均衡飲食、適度運動及充足睡眠，勤洗手、戴口罩也是預防腸病毒的好方法。另外也提醒大家，雖然小孩是腸病毒的好發族群，但大人也是可能會確診腸病毒，如果你有出現上述症狀，記得儘速就醫，並請假在家好好休息，避免病毒持續傳播擴散。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「腸病毒症狀」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/16-2023/04/16，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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