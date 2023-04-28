好市多冷凍莓果驗出A肝病毒！疾管署提醒「6大症狀」儘速就醫

衛福部食藥署4月10日於邊境抽驗好市多進口產品，「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，後續檢驗結果出爐，驗出該產品有A肝病毒，食用者恐會增加感染A肝機率。疾管署呼籲，若已經食用者請勿驚慌，請自最後一次食用日次日起，進行60天自我健康監測，若出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、腹部不舒服甚至黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫。

好市多進口的5批次冷凍莓果，其中1批檢出A型肝炎病毒陽性，疾管署副署長羅一鈞表示，疾管署今日上午邀請地方政府衛生局共同研商並啟動相關因應措施，根據監測資料，截至今日急性病毒性A型肝炎累計32例確定病例，其中本土病例30例及境外移入2例，低於去年同期86例，且與2019至2021年同期（25、20、27例）相當，近期並無病例增加情形。

羅一鈞表示，針對本事件疑似或確定A型肝炎個案詢問相關飲食史，並進行病毒序列比對，以釐清國內有無相關傳播發生。其中8例已經完成定序，比較接近韓國貝類病毒株。

羅一鈞呼籲，曾購買該批冷凍莓果民眾勿再食用，若已經食用者也請勿驚慌，請自最後一次食用日次日起，進行60天自我健康監測，留意自身健康狀況，如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、腹部不舒服，甚至黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，疾管署也呼籲醫師，發現疑似有食用莓果飲食史病例時，依規定通報，以利衛生機關及時疫調處理，降低傳播可能性。

疾管署提醒，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，手部接觸到帶病毒者的糞便後，如未澈底清潔雙手，再接觸食物或口部也可能造成間接感染，請民眾平日應養成良好的飲食及衛生習慣，以降低感染風險。

疾管署建議，慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，如曾食用該批莓果類產品，可在最後一次食用日後2週內就醫評估自費接種A型肝炎疫苗之必要，其安全性及效益高，完成2劑疫苗接種可提供長期保護力，幼兒A型肝炎疫苗已納入我國兒童預防接種公費疫苗項目，請家長按時帶幼兒完成接種。詳情請參閱疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。