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驚！好市多「科克蘭綜合莓」驗出A肝病毒 已賣出9427包
衛福部食藥署4月10日於邊境抽驗好市多進口產品，「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，後續檢驗結果出爐，驗出該產品有A肝病毒，食用者恐會增加感染A肝機率。食藥署南區管理中心科長呂昀儒表示，第一時間已立即到好市多位於高雄總公司稽查，也於倉儲內驗到該產品有A肝病毒，下架203包，但進口的其餘9427包已賣出，高雄市衛生局將依食安法開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。
食藥署於邊境抽驗到產品違規後，立即啟動後市場查核機制，會同高雄市政府衛生局前往該公司抽樣5件不同批次產品檢驗A型肝炎病毒，其中4件檢驗結果為陰性、1件為陽性（產品標示有效日期2023年09月19日）。
呂昀儒表示，好市多此次進口的產品總計有1萬7431.78公斤，一包1.81公斤，稽查時，庫存僅有367.43公斤，為203包，目前好市多已經將違規產品全數下架，屆時將由地方衛生局監督業者完成後續回收銷毀作業並依法處辦，並維護消費者相關權益。
依據食品安全衛生管理法第15條第1項第4款規定，染有病原性生物，或經流行病學調查認定屬造成食品中毒之病因，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違反前述規定，依同法第44條可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。
A型肝炎的潛伏期約15到50天，平均為28到30天。主要症狀有突然發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適等，數天後可能發生黃疸現象。食用相關莓果有症狀者請就醫告知飲食史，以利醫師評估感染情況和採檢。因A型肝炎屬法定傳染病，疾病管制署亦已啟動相關措施。
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