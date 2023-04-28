張國煒批不重視觀光 王國材：沒看到政府跟民間的努力

星宇航空董事長張國煒26日親駕首航洛杉磯航班時，砲轟台灣政府不太重視觀光，嚴重落後新加坡。交通部長王國材今出席道安記者會受訪表示，政府跟民間的努力張國煒可能沒看到，會再提醒他看一下大家的努力；且新加坡是城市國家，觀光資源非常有限，台灣觀光資源比新加坡好很多，觀光潛力也絕對贏過新加坡。

王國材表示，觀光過去3年受到疫情影響，全世界都在輔導觀光業度過難關，台灣有各種紓困跟振興辦法，這3年國內觀光業非常爭氣，提出好的遊程、好的服務。最近他在中南部都有辦過觀光座談會，大家士氣都很高昂，現在已經達150萬國際觀光人次，今年是600萬人次目標，大家都覺得可以達成。

王國材指出，新加坡是城市國家，觀光資源非常有限，台灣好山好水，觀光資源比新加坡好很多，這部分完全不輸，還贏滿多，會更加努力跟世界各國衝刺國際觀光，雖然做得可能還不夠，但台灣觀光的潛力絕對贏過新加坡。