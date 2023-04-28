影／國境解封花蓮首迎國際航班 越南對飛包機抵台旅遊

國境解封，花蓮迎來相隔2年多第一班國際包機，越捷航空今天載75名外國遊客降落花蓮航空站，原機再載228名台灣遊客飛往越南。花蓮縣政府安排原住民舞蹈迎接，讓越籍旅客一下機就感受到花蓮人的熱情，遊客武黃氏蓮開心地說，對接下來5天旅遊既興奮也充滿期待。

花蓮縣政府、花蓮縣旅行商業同業公會及明利旅行社共同促成越南峴港到花蓮的對飛包機，越捷航空A321neo空中巴士於台灣時間今天上午11時從峴港起飛，下午1時30分降落花蓮航空站。為迎接解封後首班國際航班，航空站安排噴水迎接班機儀式，縣府在機場安排原民舞蹈表演，遊客一落地，馬上感受到花蓮人的熱情與別具特色的原住民文化特色。

越籍武姓導遊說，以往越南旅遊團都是在台北或高雄降落，安排西部縣市遊程，這是第一次在花蓮降落，5天4夜將遊覽花蓮太魯閣國家公園、七星潭等景點，也會到宜蘭及台北。

武黃氏蓮與丈夫首度來台，看到原住民舞蹈，跟著開心手舞足蹈，直說台灣朋友好熱情，對這次旅遊很期待，想品嘗鹽酥雞等台灣小吃；越籍的林光勝與妻子、姊姊同遊，他說，第一次來選擇跟團，想好好感受台灣之美。

花蓮縣政府觀光處長張志翔、副處長林加昌都到機場迎接。張志翔表示，縣府積極推展國際包機，規畫永續樂遊專案提供相關補助，後續還有新加坡、日本沖繩，及之前的韓國仁川、釜山定期班機，都在積極洽談。

明利旅行社董事長許兆麟說，花蓮縣府和業者努力爭取包機，除了帶國際旅客進來，更藉本地客人出去，增加花蓮在國際上的知名度和能見度，若花蓮知名度無法打開，要吸引境外旅客會比較困難。今年目標希望開拓更多航空公司來到花蓮，預計7月還有泰國曼谷包機。