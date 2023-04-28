高雄今年爆7例登革熱案 衛生局祭採檢通報獎勵禮券

全國目前發現的境外移入登革熱案例共有33件，其中高雄就有7件，高雄市府衛生局因應邊境全面開放，為避免境外移入登革熱病毒由環境中病媒蚊而擴散社區，衛生局祭出四項策略獎勵方案，增進市民及國際移工自主健康管理意識，降低疫情發生風險。

衛生局疾病管制處長謝米枝指出，今年祭出決戰境外四項策略措施及獎勵方案，從機場入境端開始全面出擊，包含入境後的通報獎勵，以及國際移工、東南亞及南亞的旅行團健康監測等，從獎勵的方式，鼓勵相關入境者作好快篩採檢，並即時通報，可有機會獲得5百元禮券獎勵。

如自登革熱流行地區入境出現發燒等疑似症狀，於高雄國際航空站完成登革熱NS1快篩採檢，等待結果，並配合完成相關防疫措施，就可獲得500元禮券。此外，具疑似症狀且自流行地區入境14天內之市民，發病2日內主動前往登革熱合約醫療院所就醫通報及新住民返鄉探親，出國前至衛生所領取關懷包、返國5日內主動前往衛生所完成採檢及疫調，可獲得500元禮券。

另外，新入境或重新入境東南亞的入境勞工含漁工及船員，在入境採血篩檢登革熱快篩NS1，檢測陽性者應送至本市指定醫院所收治並進行防疫隔離。而，國際移工的仲介、雇主、管理者或移工本人獲贈防疫禮券百元；若國際移工入境14天內，發病2日內主動就醫並配合完成通報、採檢、疫調等防疫工作者，國際移工的仲介、雇主或管理者可獲得500元禮券。

除了入境勞工外，民眾若前往東南亞、南亞旅行，入境後健康監測14天內，如出現疑似症狀，2日內由導遊或旅宿業者安排至醫療院所完成就醫、通報、採檢、疫調，導遊或旅宿業者可由衛生所頒予500元禮券。