八通關古道山屋不再隱形 玉管處啟動新建觀高山屋

八通關越嶺古道是玉山國家公園全程開放的長程登山路線，接到山友反應舊觀高山屋的現況堪虞，玉山國家公園表示，早已經林務局公告禁止使用後，另規畫觀高坪宿營地替代申請使用，但面對山林開放，兩年前決定將在現有宿營地上重新建置新山屋，今天終於啟用新建工程。

玉管處指出，觀高坪海拔2540公尺，是南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線、八大秀線、東埔玉山主峰線重要停留點；但2009年因莫拉克颱風使觀高山屋（觀高工作站）基地因崩塌造成下陷，建築物結構已有開始傾斜、龜裂的現象，經評估已不適合供人入住，因而由林務局南投林管處於2010年9月15日公告關閉並禁止使用。

玉管處表示，觀高與前後山屋（樂樂山屋及中央金礦山屋）距離太遠，除非山友自備營帳，近年來登山遊客仍會安排停留住宿，造成潛在危險，為提供山友舒適安全住宿及避難設施，前於10年前進行覓地新建小型山屋基地選址及規劃設計工作，編列預算興建。後因預算不足及直升機無法配合吊運而暫緩辦理。

南投林管處表示，觀高山屋原為林木檢尺室，後由玉山國家公園租用做為山屋，因為八八風災造成觀高地區地層滑動下陷、地表裂隙嚴重，使得觀高登山服務站（山屋）以安全疑慮而封閉，目前山屋基地禁止使用，為封閉的狀態，請山友勿進入住宿；2014年同意玉管處租用巒大事業區第209林班土地，做為觀高地區安全避難設施用地，日後完成新建物仍由玉管處進行維護管理。