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八通關古道山屋不再隱形 玉管處啟動新建觀高山屋
八通關越嶺古道是玉山國家公園全程開放的長程登山路線，接到山友反應舊觀高山屋的現況堪虞，玉山國家公園表示，早已經林務局公告禁止使用後，另規畫觀高坪宿營地替代申請使用，但面對山林開放，兩年前決定將在現有宿營地上重新建置新山屋，今天終於啟用新建工程。
玉管處指出，觀高坪海拔2540公尺，是南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線、八大秀線、東埔玉山主峰線重要停留點；但2009年因莫拉克颱風使觀高山屋（觀高工作站）基地因崩塌造成下陷，建築物結構已有開始傾斜、龜裂的現象，經評估已不適合供人入住，因而由林務局南投林管處於2010年9月15日公告關閉並禁止使用。
玉管處表示，觀高與前後山屋（樂樂山屋及中央金礦山屋）距離太遠，除非山友自備營帳，近年來登山遊客仍會安排停留住宿，造成潛在危險，為提供山友舒適安全住宿及避難設施，前於10年前進行覓地新建小型山屋基地選址及規劃設計工作，編列預算興建。後因預算不足及直升機無法配合吊運而暫緩辦理。
南投林管處表示，觀高山屋原為林木檢尺室，後由玉山國家公園租用做為山屋，因為八八風災造成觀高地區地層滑動下陷、地表裂隙嚴重，使得觀高登山服務站（山屋）以安全疑慮而封閉，目前山屋基地禁止使用，為封閉的狀態，請山友勿進入住宿；2014年同意玉管處租用巒大事業區第209林班土地，做為觀高地區安全避難設施用地，日後完成新建物仍由玉管處進行維護管理。
2019年在中央「開放山林」政策下，玉管處重啟避難山屋新建計畫，並配合國家公園中程計畫的山屋整體改建，規畫重新辦理提供山屋52人營帳12人住宿的中型山屋；兩天來由空勤總隊出動黑鷹直升機將挖土機及水塔等體積龐大與重量過重之機械及建材先吊掛至工地，大大提升施工效率。
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