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6成民眾贊成取消機車兩段式左轉 王國材：採因地制宜開放

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部道安記者會今公布今年1至2月交通事故總計6萬6630件，造成526人死亡、8萬9291人受傷，均較去年同期增加。記者周湘芸／攝影
交通部道安記者會今公布今年1至2月交通事故總計6萬6630件，造成526人死亡、8萬9291人受傷，均較去年同期增加。記者周湘芸／攝影

交通部今公布今年1、2月總計526人因交通事故死亡，其中機車占逾6成，人數連年攀升。近期有網路投票顯示，高達6成民眾贊成取消兩段式左轉，交通部長王國材今出席道安記者會表示，目前機車還是以兩段式左轉為原則，若左轉量大、不易設置待轉區，地方可因地制宜開放第三車道直接左轉，同時保留待轉區，不朝全面開放執行。

全台機車數量高達1400輛，每年事故件數居高不下，交通部道安記者會今公布今年1至2月交通事故總計6萬6630件，造成526人死亡、8萬9291人受傷，均較去年同期增加。其中，機車約占死亡人數6成3、高齡者佔4成1，也都較去年同期增加。

王國材先前表示，適當路權開放能讓機車族更安全，針對機車兩段式左轉、快車道取消禁行機車等將因地制宜檢討。他今表示，目前機車還是以兩段式左轉為原則，若左轉量大、不易設置待轉區，地方可因地制宜開放第三車道直接左轉，同時保留待轉區，因為還是有很多高齡者已經習慣待轉，甚至不敢到內車道左轉。

王國材也說，今年1、2月交通事故持續增加讓他非常著急，這幾年機車事故一直成長，也是事故總數無法降低一大原因，其中很多機車也是受害者。機車安全是道安工作重要部分，過去交通部提供很多法規、規則給地方參考，地方落實也對道安工作很重要，今年也整理出改善原則供地方執行，這些是短期可以做的。

道安記者會今也針對機車交通環境提出改善原則及作法。運輸研究所指出，機車死亡事故最常見的是號誌路口左、右轉彎車與直行車發生側撞；閃光、無號誌路口的交叉撞；路段中發生的單一車事故，如自撞、自摔、衝出路外等；再行駛路權方面，包括路段外側車道常被占用、待轉區位置與空間設置不適當等。

運研所指出，針對機車常見事故研提3大改善原則，包括行車管制號誌路口採「避免轉向及其他重要衝突」原則，降低側撞、追撞及交叉撞事故；閃光或無號誌路口採「減少穿越衝突」原則，減少交叉撞事故；路段中則採「降低機車本身事故及其他衝突」原則，除減少自撞及自摔事故外，也因地制宜檢討第3車道開放機車行駛。

另外，在行人空間改善方面，王國材也說，今年3月24日跟營建署開會，4月10日行文各縣市「人行空間改善原則」及補助計畫，5月4日將啟動各縣市行人安全環境改善專案視導計畫，5至7月公布各縣市執行成效，可明確知道哪些縣市是行人地獄。

車道 交通部長

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