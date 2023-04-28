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撐不下去了！新竹都城隍廟廟口小吃 5月起全面漲5元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹都城隍廟。記者張裕珍／攝影
新竹都城隍廟。記者張裕珍／攝影

近年原物料飛漲，新竹市都城隍廟內小吃店也撐不下去了，廟口管委會最近貼出公告表示「5月1日起將全面調漲5元」。管委會主委柳宗禮說，廟內小吃約20多攤，過去凍漲5年，但許多原物料、人事費用都漲價，光豬肉今年以來每斤就漲了30元，經開會討論決定一起漲價，5月上路。

新竹市都城隍廟位於新竹舊城區，廟埕擁有多間小吃攤位，供應米粉、滷肉飯、肉圓、貢丸湯等平民美食，平假日都有不少民眾、遊客來參香，也順道來打打牙祭。

新竹市城隍廟小吃管委會主委柳宗禮說，廟埕小吃約26、27攤，店家們不會個別就單項漲價，每次都是店家們一起討論後決定是否漲價，上次漲價約在5、6年前，也是漲價5元，由於今年原物料漲得兇，上個月開會討論，決定5月1日起全面調漲5元。

「所有東西幾乎都漲價，撐不下去了。」柳宗禮在城隍廟廟口經營「柳家肉燥飯」多年，他說，幾乎除了菜沒有特別漲之外，其他像是肉類、蛋類，甚至是人事成本都在漲，店家請不到人，店家都得多付一點薪水，才有辦法請到員工幫忙。

柳宗禮說，不只豬肉今年以來每斤就漲了30元，店內賣的鴨蛋，在還沒有蛋荒之前，成本進價1顆7元，但幾年以來一路從7塊半、8元、9元，這個月更一口氣漲到了10元，店內只賣15元，幾乎可說沒有什麼利潤。

柳宗禮說，城隍廟廟口小吃凍漲5年，不少老顧客還主動跟他們說「差不多該漲價了吧」，店家們早在上個月開會討論決定漲價，預留一個月時間讓店家們調整菜單與價目表，他還特地請城隍廟道士用毛筆書寫漲價公告，希望能讓大家看到他們的誠意，繼續支持廟口小吃的店家。

針對城隍廟小吃管委會貼出漲價公告，網友評價不一，有網友說「越吃越貴了」、「不要吃就不怕漲價」，還有人質疑是否為聯合漲價？也認為不需要特別公告，默默調整比較不會引起反彈，也有網友看了直言「果然新竹CP值最高的還是麥當勞。」

新竹市都城隍廟內小吃店撐不下去了，廟口管委會最近貼出公告表示「5月1日起將全面調漲5元」。記者張裕珍／翻攝
新竹市都城隍廟內小吃店撐不下去了，廟口管委會最近貼出公告表示「5月1日起將全面調漲5元」。記者張裕珍／翻攝
新竹都城隍廟小吃眾多，滷肉飯是人氣美食。記者張裕珍／攝影
新竹都城隍廟小吃眾多，滷肉飯是人氣美食。記者張裕珍／攝影

漲價 城隍廟

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