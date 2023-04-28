生態紀錄片首度院線上映 導演梁皆得花30年只為牠
耗費30年，資深生態攝影大師梁皆得跑遍了日本、南韓、越南、香港、澳門、中國等地拍攝記錄黑面琵鷺，從人跡罕至的祕境，再到緊繃的南北韓交界停戰區，一窺黑面琵鷺繁殖地的神祕樣貌，這部黑面琵鷺生態紀錄片《守護黑面琵鷺》昨天正式在金門上映，吸引數百位民眾到場觀賞。
《守護黑面琵鷺》是台灣影史首部院線上映的生態紀錄片，金門國家公園管理處昨日在金獅影城舉辦放映活動，邀請黑面琵鷺重要棲地周邊居民欣賞，認識這群天空嬌客，更探討這群嬌客們面對棲地逐漸喪失的艱困處境。
金門國家公園管理處長鄭瑞昌指出，金門的鳥類種類調查超過410種以上，位居國家公園第二位，全球名列瀕危物種的黑面琵鷺，在金門主要棲息地為慈湖及陵水湖等地。根據2023年黑面琵鷺全球同步普查統計，全球數量族群數量有6603隻，台灣紀錄到4228隻，金門在106年發現10隻，今年增加至46隻，梁導演用30年的時間守護黑面琵鷺，同時長期關注金門。
他也提到，其中金門黑面琵鷺從2022年的29隻攀升至46隻，顯示金門生態環境良好，希望透過大家的努力，維護這些水鳥棲息環境，讓更多黑面琵鷺選擇到金門度冬。
梁皆得表示，金門鳥類豐富，曾在金門拍攝到蹤影，受到金門民眾幫助。黑面琵鷺是瀕危物種，其中有一半數量在台灣度冬，可見台灣是塊寶島。每年都有許多鳥友會組團到金門賞鳥，每次的行程中都可看到超過一百種鳥種，這都有賴於國家公園致力於環境保護的努力。這次的紀錄片，總計拍攝了50顆4TB容量的素材，並從中剪輯而成。
這場首映活動，特別邀請鄰近慈湖及陵水湖黑面琵鷺重要棲地之古寧頭社區發展協會、上庫社區發展協會、古寧國小、上岐國小、金門縣生態保育相關機關團體共襄盛舉，同時邀請梁皆得導演親臨現場對談，希望藉由彼此的交流，能讓大家共同關心黑面琵鷺的保育及面臨的威脅。
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