生態紀錄片首度院線上映 導演梁皆得花30年只為牠

耗費30年，資深生態攝影大師梁皆得跑遍了日本、南韓、越南、香港、澳門、中國等地拍攝記錄黑面琵鷺，從人跡罕至的祕境，再到緊繃的南北韓交界停戰區，一窺黑面琵鷺繁殖地的神祕樣貌，這部黑面琵鷺生態紀錄片《守護黑面琵鷺》昨天正式在金門上映，吸引數百位民眾到場觀賞。

《守護黑面琵鷺》是台灣影史首部院線上映的生態紀錄片，金門國家公園管理處昨日在金獅影城舉辦放映活動，邀請黑面琵鷺重要棲地周邊居民欣賞，認識這群天空嬌客，更探討這群嬌客們面對棲地逐漸喪失的艱困處境。

金門國家公園管理處長鄭瑞昌指出，金門的鳥類種類調查超過410種以上，位居國家公園第二位，全球名列瀕危物種的黑面琵鷺，在金門主要棲息地為慈湖及陵水湖等地。根據2023年黑面琵鷺全球同步普查統計，全球數量族群數量有6603隻，台灣紀錄到4228隻，金門在106年發現10隻，今年增加至46隻，梁導演用30年的時間守護黑面琵鷺，同時長期關注金門。

他也提到，其中金門黑面琵鷺從2022年的29隻攀升至46隻，顯示金門生態環境良好，希望透過大家的努力，維護這些水鳥棲息環境，讓更多黑面琵鷺選擇到金門度冬。

梁皆得表示，金門鳥類豐富，曾在金門拍攝到蹤影，受到金門民眾幫助。黑面琵鷺是瀕危物種，其中有一半數量在台灣度冬，可見台灣是塊寶島。每年都有許多鳥友會組團到金門賞鳥，每次的行程中都可看到超過一百種鳥種，這都有賴於國家公園致力於環境保護的努力。這次的紀錄片，總計拍攝了50顆4TB容量的素材，並從中剪輯而成。