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3公分魚刺卡肛門女子痛不欲生 醫籲：這種人要注意！
台中一名從事海鮮運送工作的50多歲女子，習慣在誤吞魚刺後以吞一口飯的方式讓魚刺排出來，她去年底戴上新做好的假牙，沒有查覺誤吞魚刺，直到如廁後肛門紅腫，自行服藥後反而更腫痛，就醫時赫然發現，肛門組織插一根逾3公分的魚刺，後經取出魚刺、清創才解除危機。
衛福部台中醫院消化外科醫師曾旭弘說，這名女病患因還未習慣新做好的假牙，導致飲食時，對異物的敏感度降低許多。他呼籲，要換假牙的民眾若經濟許可，可選擇能讓咀嚼敏感度較高的植牙，需配帶假牙進食的民眾，由於咀嚼的敏感度較差，一定要謹記細嚼慢嚥，才不會將異物吞進造成穿孔發炎。
這名女子表示，她以前對誤吞魚刺不緊張，覺得只要吞一口飯，就能讓魚刺排出來，去年底因做了新假牙，覺得好像有吞進魚刺，但因為自覺有排出來，所以一開始不以為意，直至肛門發炎腫痛，還以為痔瘡發作，選擇自行服藥，但結果更嚴重才就醫。
曾旭弘說，女患者先在住家附近醫院求診，驗血後發現發炎指數過高，轉到台中醫院，到院時，肛門組織發炎相當嚴重，經緊急清創，他切開患部時，發現一根逾3公分魚刺，刺入肛門右側組織，導致組織發炎壞死。
曾旭弘指出，由於需清除女患者肛門附近的壞死組織，因此開了一個約6公分的切口，考慮到傷口照顧不易，經評估與並整合院內醫療資源後，患者接受施打「全靜脈營養針」，並輔以「高壓氧」來縮小手術傷口。原本近6公分大小的面積，在短短二周，縮小至3公分，讓女患者能順利出院休養，女患者經三個月的換藥後，目前都已癒合。
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