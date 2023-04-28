快訊

國道內側下車狂奔！刺青男越過分隔島遭撞送醫

年年換iPhone移機不累嗎？網一面倒苦哀這App「重新認證」才是悲劇

相依為命！18歲孝孫考駕照打工自撞身亡 嬤急診室哭癱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3公分魚刺卡肛門女子痛不欲生 醫籲：這種人要注意！

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師曾旭弘指出，女病患卡入肛門的魚刺，超過3公分。圖／衛福部台中醫院提供
醫師曾旭弘指出，女病患卡入肛門的魚刺，超過3公分。圖／衛福部台中醫院提供

台中一名從事海鮮運送工作的50多歲女子，習慣在誤吞魚刺後以吞一口飯的方式讓魚刺排出來，她去年底戴上新做好的假牙，沒有查覺誤吞魚刺，直到如廁後肛門紅腫，自行服藥後反而更腫痛，就醫時赫然發現，肛門組織插一根逾3公分的魚刺，後經取出魚刺、清創才解除危機。

衛福部台中醫院消化外科醫師曾旭弘說，這名女病患因還未習慣新做好的假牙，導致飲食時，對異物的敏感度降低許多。他呼籲，要換假牙的民眾若經濟許可，可選擇能讓咀嚼敏感度較高的植牙，需配帶假牙進食的民眾，由於咀嚼的敏感度較差，一定要謹記細嚼慢嚥，才不會將異物吞進造成穿孔發炎。

這名女子表示，她以前對誤吞魚刺不緊張，覺得只要吞一口飯，就能讓魚刺排出來，去年底因做了新假牙，覺得好像有吞進魚刺，但因為自覺有排出來，所以一開始不以為意，直至肛門發炎腫痛，還以為痔瘡發作，選擇自行服藥，但結果更嚴重才就醫。

曾旭弘說，女患者先在住家附近醫院求診，驗血後發現發炎指數過高，轉到台中醫院，到院時，肛門組織發炎相當嚴重，經緊急清創，他切開患部時，發現一根逾3公分魚刺，刺入肛門右側組織，導致組織發炎壞死。

曾旭弘指出，由於需清除女患者肛門附近的壞死組織，因此開了一個約6公分的切口，考慮到傷口照顧不易，經評估與並整合院內醫療資源後，患者接受施打「全靜脈營養針」，並輔以「高壓氧」來縮小手術傷口。原本近6公分大小的面積，在短短二周，縮小至3公分，讓女患者能順利出院休養，女患者經三個月的換藥後，目前都已癒合。

醫師曾旭弘指出，女病患卡入肛門的魚刺，有3公分長。圖／衛福部台中醫院提供
醫師曾旭弘指出，女病患卡入肛門的魚刺，有3公分長。圖／衛福部台中醫院提供

患者 假牙

延伸閱讀

屏基引進雷射痔瘡消融手術 恢復期短改善生活品質

慢性發炎致百病！4關鍵影響免疫細胞、脂肪病變

登頂玉山主峰發現假牙？ 近看真面目笑噴全網：這很貴，撿到賺到

吃止痛藥引發罕見後遺症 她19歲那年牙齒全掉光

相關新聞

台南市、高雄市恐達36度 氣象局發高溫黃色燈號提醒

今天天氣暖如夏，高溫炎熱，氣象局中午針對台南市、高雄市近山區或河谷發布黃色燈號，恐達36度以上，影響到下午5時，呼籲民眾...

張國煒批一航廈一聯盟不合理 王國材：已說不是、是張忘了

星宇航空董事長張國煒昨執飛星宇首航洛杉磯，在機上受訪時批評桃園機場建設速度緩慢，第三航廈分配不該採「一航廈一聯盟」方式規...

梅雨季來了！氣象局：5月下旬將迎大規模降雨為中南部解渴

中央氣象局今表示，5月1日將進入梅雨季汛期，預測今年梅雨季平均氣溫為正常偏暖，總雨量接近正常，預計第一道鋒面5月6至7日...

今年春雨量創20年新低 不到氣候平均值6成

南部旱象持續，中央氣象局氣象預報中心主任呂國臣今指出，今年春季(2月至4月)冷熱交替頻繁，整體氣溫為正常至偏暖；降雨方面...

3公分魚刺卡肛門女子痛不欲生 醫籲：這種人要注意！

台中一名從事海鮮運送工作的50多歲女子，習慣在誤吞魚刺後以吞一口飯的方式讓魚刺排出來，她去年底戴上新做好的假牙，沒有查覺...

元素的聲音——週期表鍵盤 開創「聲化」新紀元

以往人類常常自認是地球上唯一擁有創造語言、文字、音樂能力的物種。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦