新竹南寮漁港周日放飛200隻金剛鸚鵡 心智障礙者同樂

新竹市智障福利協進會後天（30日）將前進南寮漁港魚鱗天梯舉辦「心智障礙者彩繪天空社區融合活動」，今年活動別開生面，將請來上百名飼養金剛鸚鵡的愛好者放飛200隻金剛鸚鵡，與心智障礙者同場互動，也歡迎遊客加入同樂、理解弱勢孩童。

新竹市智障福利協進會今天在市府前舉辦宣傳活動，預告後天周日早上10點半將在南寮漁港魚鱗天梯舉辦「友善新竹•有愛無礙」心智障礙者彩繪天空社區融合活動，協會說明今年活動特別找來金剛鸚鵡，讓少有機會參與社區活動的弱勢孩童們，能親自體驗與寵物「零距離」的接觸。

「風飛鵡」樂飛團多名成員也帶著金剛鸚鵡現身，成員代表表示，當天將集結眾多飼養金剛鸚鵡的愛好者一起放飛金剛鸚鵡，會控制人員在200名左右，堪稱是北台灣最大場的金剛鸚鵡放飛場次，也提醒參與民眾可跟金剛鸚鵡拍照，但盡量不要觸摸。