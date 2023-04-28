張國煒批一航廈一聯盟不合理 王國材：已說不是、是張忘了

星宇航空董事長張國煒昨執飛星宇首航洛杉磯，在機上受訪時批評桃園機場建設速度緩慢，第三航廈分配不該採「一航廈一聯盟」方式規畫，引發國內議論，華航企業工會也不排除提告，交通部長王國材今早對此表示，一航廈一聯盟是依航線轉乘的方便做規畫，這部分都和張談過，「是不是他忘記，這部分我還會再提醒他。」

星宇航空董事長針華航企業工會的「一航廈一聯盟」主張有不同見解，受訪時批評一聯盟一航廈並不合理，因為國內三大聯 在台灣的流量並不平均。但華航企業工會對張國煒這番談話認為會被誤為壟斷資源，不排除對張提告。

王國材今南下高雄主持燕巢交流道改善工程時受訪表示，張國煒董事長曾來交通部找他，他跟張說，不會是「一航廈一聯盟」方式，而是依照航線的轉運做分配，尤其東南亞、東北亞到歐美是我們要爭取的對象，航廈是依航線轉乘的方便做規畫，「這部分都和張談過，是不是他忘記，這部分我還會再提醒他」。

王國材也說，觀光在疫情期間的確比較不好，但目前國旅復甦加上觀光業自立自強，觀光業目前士氣很高，今年 觀光人次約600萬，明年可增至1200萬，「可能張國煒沒有看到大家努力的成果，這部分會再跟他來說明」。