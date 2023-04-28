今年春雨量創20年新低 不到氣候平均值6成

南部旱象持續，中央氣象局氣象預報中心主任呂國臣今指出，今年春季(2月至4月)冷熱交替頻繁，整體氣溫為正常至偏暖；降雨方面整體偏少，春季累積雨量160.9毫米為1951年以來第4少，2002年以來最少，不到氣候平均值282.8毫米的6成，創下20年來最少雨量紀錄。

呂國臣表示，春雨主要來源為鋒面及華南雲雨區東移，今年春季雨量偏少，主要在3月中下旬，旺盛對流到4月20日才出現，雖為中部地區帶來充沛降雨，對南部影響較小；除4月下旬受到鋒面影響造成中部降雨偏多，2月至3月降雨偏少。整體來看，2月東北部降雨正常，其他地區偏少、3月各地偏少、4月中部多雨，其他地區偏少至正常。

呂國臣指出，今年春季冷熱交替頻繁，僅冷氣團及鋒面影響期間氣溫較低，其餘多為暖和，平均氣溫偏暖，其中2月偏暖、3月正常至偏暖、4月大致正常。

呂國臣也說，持續3年的反聖嬰事件已於春季結束，今年秋冬聖嬰發展的機率高，海水溫度會逐漸變暖，以過去聖嬰類似年觀察，雨量訊號將集中在6月，可能比正常值多，印度洋東側跨赤道流相對顯著。