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好天氣沒了！明鋒面接近轉涼 這些地區午後出門帶傘
中央氣象局表示，今、明天各地仍為多雲到晴天氣，明天鋒面接近，白天馬祖地區先迎來雨勢，午後至傍晚東半部地區、西半部山區及大台北地區也將逐漸出現降雨，其中東半部地區有局部較大雨勢，晚間鋒面抵達伴隨水氣，各地氣溫轉涼，預計持續影響至周日。
氣象局預報員劉沛滕指出，今、明天各地仍為多雲到晴天氣，僅東半部地區、西半部山區午後有短暫雨，明天鋒面接近台灣海面，白天馬祖地區有降雨機率，午後東半部地區、西半部山區及傍晚大台北地區將逐漸出現降雨，其中東半部地區有局部較大雨勢，晚間鋒面抵達台灣上空，伴隨東北季風影響，各地氣溫轉涼。
劉沛滕表示，周六晚間至周日中部以北、東半部地區有局部降雨，下周一東北季風影響減弱，中部以北局部降雨逐漸轉為多雲天氣，東半部地區仍有局部降雨，整體水氣逐漸減少，氣溫仍偏涼。周二起各地天氣穩定，僅東半部地區及西半部山區有午後陣雨。
氣溫方面，他指出，今、明天各地都有30度以上高溫機率，其中中南部地區明天白天更有機會來到33度。明晚鋒面通過，整體氣溫下降。周日至周一偏涼，北部地區約降至20度，中南部地區白天高溫仍有27、28度，影響較小。周二起溫度回升，各地回到30度以上。另外，明天馬祖地區有局部霧影響能見度，提醒民眾留意。
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