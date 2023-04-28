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五一天氣曝！氣象局：「這時間點」梅雨報到 中南部解渴

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梅雨季來了！氣象局：5月下旬將迎大規模降雨為中南部解渴

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
氣象預報中心主任呂國臣指出，梅雨季確切雨期約為5月下旬至6月上旬，屆時可望為中南部地區帶來雨量。記者周湘芸／攝影
氣象預報中心主任呂國臣指出，梅雨季確切雨期約為5月下旬至6月上旬，屆時可望為中南部地區帶來雨量。記者周湘芸／攝影

中央氣象局今表示，5月1日將進入梅雨季汛期，預測今年梅雨季平均氣溫為正常偏暖，總雨量接近正常，預計第一道鋒面5月6至7日報到，但整體帶來雨量不大，目前觀察5月上旬西南風上來機會小，預計確切雨期約為5月下旬至6月上旬，屆時大規模降雨可望為中南部地區帶來雨量。

氣象預報中心主任呂國臣指出，今年春季(2月至4月)冷熱交替頻繁，整體氣溫為正常至偏暖；降雨方面整體偏少，春雨主要在3中下旬，旺盛對流到4月20日才出現，為中部地區帶來充沛降雨，對中南部影響較小；除4月下旬受到鋒面影響造成中部降雨偏多，2月至3月降雨偏少，春季累積雨量為史上同期第4少，不到氣候平均值的6成。

呂國臣表示，5、6月夏季季風系統逐漸建立，5月1日將正式進入梅雨季汛期，預計第一道鋒面5月6、7日報到，但整體帶來雨量還不大。長時間降雨主要受到梅雨鋒面影響，必須有明顯夏季西南風上來，並配合北邊鋒面下來，目前觀察5月上旬西南風上來機會小，預計確切雨期約為5月下旬至6月上旬，屆時可望為中南部地區帶來雨量。

他指出，持續3年的反聖嬰事件已於春季結束，今年秋冬聖嬰發展的機率高，根據過去類似個案年統計，預測今年梅雨季各地平均氣溫以正常至偏暖的機率大。雨量方面，5月正常至偏少、6月雨量接近正常、7月訊號還不明顯，梅雨季總雨量則已接近正常的機率較大。梅雨季出現大範圍持續性降雨的時間則有延後趨勢，但今年仍落在正常範圍。

呂國臣也說，近年梅雨季總雨量雖無明顯增減趨勢，但降雨時間有更集中、強度更強現象，氣象局今年5月起將發布未來48小時逐12小時及逐6小時定量降水預報，由原24小時延長為48小時；並於較大規模較劇烈豪雨或颱風警報(陸警或對陸地具威脅海警)期間發布未來12小時逐3小時定量降水極短期預報。

氣象局也提醒，各界應及早做好排水系統的疏濬與水土保持工作，另梅雨鋒面常會伴隨雷電發生，也須防範雷擊及強陣風現象，可利用生活氣象App、網站(https://www.cwb.gov.tw)及天氣預報語音電話（166／167）查詢最新氣象消息。

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