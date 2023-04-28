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三天假期 吳聖宇：明晚鋒面到北東降10度 周一北涼南暖

聯合報／ 記者陳宛茜陳智華╱台北即時報導
明起三天假期， 天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，明晚鋒面到北東降10度 ，周一北涼南暖。本報資料照片
明起三天假期， 天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，明晚鋒面到北東降10度 ，周一北涼南暖。本報資料照片

今天是星期五，明天起勞動節三天假期，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出， 明溫度偏高天氣較穩定，周日鋒面通過北東降雨降溫，周一天氣穩定，北涼而南暖。

吳聖宇說，今天在偏南風暖空氣影響下，各地多雲到晴，部分山區午後有零星降雨機會。溫度明顯偏暖，北部、東半部高溫約28-30度，中部、南部高溫更可達31-33度。

吳聖宇指出，明天周六白天各地多雲到晴，中北部、東北部、東部山區午後仍會有熱力降雨出現，降雨範圍跟雨量應會比周五多一些，到山裡面活動民眾多留意。

周六晚間鋒面抵達，同時東北季風增強，北部、東半部轉為有短暫陣雨，中部雲量增多，南部仍多雲到晴。白天各地溫度持續偏暖，北部、東半部高溫約30度，中南部高溫31-33度或以上，晚間鋒面掠過後東北季風增強，北台灣開始降溫轉涼。

吳聖宇說，周日鋒面迅速通過，受東北季風及華南水氣東移影響，北部、東半部有短暫陣雨。中部雲量較多，也可能有局部短暫陣雨，山區下雨機會較高，南部仍多雲到晴，山區午後也會有局部短暫陣雨。

北部、東北部溫度轉涼，北部、東北部高溫一下子會降到約21-23度，比起周六下降7-9度，花東地區高溫也會降到24-27度，中部、南部高溫仍有29-31度，降幅在2-3度間，受影響最小。

下周一假期尾聲，吳聖宇說，東北季風減弱，水氣減少，北部、東半部天氣穩定，大致多雲偶有局部短暫陣雨。中部、南部多雲到晴，山區午後仍可能局部短暫陣雨。白天溫度回升，北部、東北部高溫約23-25度，花東地區高溫25-28度，中部、南部高溫30-32度，大致仍是北涼而南暖。

高溫 東北季風

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