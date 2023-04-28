今、明各地暖熱如夏 明晚鋒面報到轉雨降溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天(28日)至明天(29日)白天各地多雲時晴，山區午後有零星降雨的機率，白天熱、早晚涼。明晚起至周日鋒面雨帶影響，中部以北及東半部有局部陣雨，局部地區有較大雨勢的機率，北台轉涼。

吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，台灣上空雲層稀疏，東側外海有零星降水回波，各地無降雨。截至清晨4點53分各地區平地低溫大約在17至20度，北部(基隆七堵區)17.2度，中部(雲林古坑鄉)19.3度，南部(高雄內門區)20.2度，東部(宜蘭五結鄉)18.7度。

吳德榮表示，根據最新(27日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天至明天白天各地多雲時晴，山區午後有零星降雨的機率，白天熱、早晚涼。今天各地區平地氣溫為北部17至30度，中部19至33度，南部20至36度，東部19至31度。

他指出，根據最新模式模擬顯示，明晚起至周日鋒面雨帶影響，中部以北及東半部有局部陣雨，略有對流性，局部地區有較大雨勢的機率，氣溫稍降，北台轉涼。下周一天氣好轉、雲量減少，鄰近山區及東半部仍有局部短暫降雨的機率，氣溫略升。下周二至周四各地為多雲時晴，山區午後有局部零星降雨的機率，氣溫續升，白天熱如夏、早晚涼。