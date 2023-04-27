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不是長新冠！確診後久咳、感冒難癒 氣喘4症狀快就醫治療

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
台灣胸腔暨重症加護醫學會今發表2023年首份氣喘常見症狀調查發現，臨床上常見氣喘四大症狀，包括久咳不癒、胸口緊、咻咻咳、反覆出現感冒症狀。記者許政榆／攝影
台灣胸腔暨重症加護醫學會今發表2023年首份氣喘常見症狀調查發現，臨床上常見氣喘四大症狀，包括久咳不癒、胸口緊、咻咻咳、反覆出現感冒症狀。記者許政榆／攝影

許多民眾確診新冠肺炎後，常出現久咳、胸悶等不適，常被誤以為是長新冠，醫師提醒，如果「久咳不癒」、「胸口緊」、「咻咻咳」、「反覆出現感冒症狀」4大症狀，就要小心可能是氣喘，若病識感不足導致延誤就醫，恐讓氣喘再惡化。

台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道委員會副主委、亞東醫院胸腔內科教授鄭世隆表示，許多人將氣喘和長新冠混淆，據英國醫學期刊研究指出，有過半的氣喘患者確診後出現長新冠症狀，都是因為氣喘的病因未妥善控制所致。

鄭世隆表示，氣喘是一種慢性氣管發炎疾病，正常的支氣管肌肉鬆弛、管壁暢通，但當氣喘急性發作時，氣管肌肉會收縮、管壁發炎阻塞、導致呼吸氣流受阻，導致患者有咳嗽、喘不過氣等症狀，遇到季節交替、溫度改變就容易發作，且氣管若長期發炎會使氣管硬化。

台灣氣喘患者約有59萬人，成人氣喘盛行率為10%，推估國內應有200萬人有氣喘問題，卻只有約3成確診，代表有7成氣喘患者不自知。

台灣胸腔暨重症加護醫學會2023首份氣喘常見症狀調查發現，臨床上常見氣喘四大症狀，包括久咳不癒、胸口緊、咻咻咳、反覆出現感冒症狀。

40歲的陳先生，在確診新冠後久咳2周遲遲未癒，以為是長新冠，直到有一天咳到胸腔發出咻咻聲、夜咳不止，在太太的建議下就醫，才被診斷氣喘，驚覺過往的反覆感冒症狀，竟都是氣喘的病根未治。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健觀察，不少民眾錯誤觀念，像是自認咳嗽本來就難好，或以為是慢性支氣管炎等，不清楚氣喘定義又尋求偏方。

王鶴健說，如果對氣喘病識感不足，導致延誤就醫，像是氣候變化、身體免疫力下降時氣喘再次發作，都可能讓疾病惡化。

鄭世隆表示，氣喘患者使用吸入型類固醇屬於「滅火」，定期保養避免氣道持續發炎；短效型緩解用吸入劑則是在臨時惡化時「救火」，不過臨床發現患者過度使用短效緩解吸入劑，反而治標不治本。

據健保資料庫2001至2015年資料，每年使用超過3支以上短效型緩解用吸入劑的患者，急診住院風險增加72%，死亡風險高達9成，提醒民眾不應濫用短效藥物，應從根本治療，正確且規律用藥，才能控制氣喘。

健保署署長石崇良表示，氣喘是國人常見疾病之一，健保署推動氣喘整合照護專案，收案病人住院率、急診率皆有明顯降低，希望接下來持續擴大收案，搭配藥物、衛教及調整生活環境，做好疾病控制。

中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟表示，氣喘的診斷和長期照護在後疫情時代越發重要，全台共計545家基層診所加入健康肺氣喘神盾計畫，讓潛在的氣喘患者走進診所就能獲得及時的診斷。

氣喘 長新冠

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