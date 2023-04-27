Google下架詐騙廣告不再掛零，已有14件下架。金管會27日公布最新統計數字，META與 Google二大平台通報件數從4月10日至25日，統計兩大平台通報Meta為223件，下架207件，Google是32件通報，14件下架，合計255 件通報，下架221件，下架件數是由證期局點擊確認過。

立委高佳瑜今天在立院財委會質詢，要求銀行將虛擬帳號提報給刑事局，她強調，到銀行通知第三方支付業者停止撥款，中間有一天的空窗期，因此希望銀行能提供虛擬帳號給刑事局，警方希望知道報案時，就能知道虛擬帳號透過哪些第三方支付公司。

立委鍾佳濱則質疑，為何Paypal未在台灣落地，但卻已可在台灣境內協作？尤其是電商平台有多家已擺明和Paypal合作，但他質疑有否告知金管會他們的上游是Paypal，因此要求金管會調查，並在一個月內提出調查報告，銀行局長莊琇媛也表示會調查，要求銀行業者告知境外的電支合作對象是誰。