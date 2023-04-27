「一輩子的記者」陳信利退而不休 獲全國模範勞工

五一勞動節將至，勞動部今舉行112年全國模範勞工表揚典禮，總共56人獲獎。曾在聯合報任職30年的陳信利，退而不休，持續在地方網路報筆耕。他說，助人是他當記者最大的樂趣，即便卸下媒體頭銜的光環，但只要電腦一開、電話一響，立刻就記者魂上身，「我就是一輩子的記者。」

勞動部指出，今年獲獎的56位全國模範勞工，來自傳統製造業、高科技產業、交通運輸、醫療事業、民生服務業、媒體影視業從業勞工，以及手工技藝、餐飲業及陶瓷彩繪等專精勞工，還有為勞工發聲的工會領袖與會務人員，以及產業類與社福類移工等多元領域。典禮開始前，全場還為聯華食品場罹災勞工默哀1分鐘。

獲獎的全國模範勞工裡，來自雲林縣的陳信利，從事新聞工作30多年，他在聯合報一路從基層記者當到澎湖、花蓮、雲林特派，曾獲吳舜文、卓越新聞獎，並陸續擔任雲林縣記者協會理事長、新聞職業工會理事等職務。

為照顧年邁父母，陳信利2017年提前退休陪伴雙親，但持續筆耕不輟，並轉任「今日雲林」新聞報、澐傳媒及台灣華報等媒體特派員，從未離開新聞圈。他說，助人為樂、廣結善緣，是他當記者最大的樂趣。

陳信利說，過去他一頭栽入新聞工作，跑新聞跑到半夜一、兩點是家常便飯，很感謝妻子承擔大多家務，拉拔三個孩子長大，不過，即便他已經從聯合報退休，現在只要電腦打開、手機鈴響，還是立刻記者魂上身，有時候家人抱怨他根本不像退休人士，他笑說，只要打開電腦，就會很快樂，「我就是一輩子的記者。」

從報紙限張時期入行當記者，每天手寫報導、搶獨家，一張彩色照片傳真回報社需要耗費21分鐘，到如今數位時代，一則獨家新聞的生命不出幾分鐘，瞬息之間就可傳輸照片，但陳信利強調，不管時代如何更迭，公正客觀，不受黨派與人情壓力左右、秉持新聞道德，仍是永恆不變的職業守則。

另一名獲得全國模範勞工的范氏安(PHAM THI YEN)，從越南來台工作12年，目前任職於燿華電子。范氏安為了讓工作快速上手，與同事溝通更順暢，利用下班、休假時間到補校學中文，今年已經國中畢業，還通過「華語文能力測驗」三級。

她說，有些同事學到一半就放棄，但她無論寒流、暴雨天，都堅持在下班後騎20幾分鐘的車程去上學，「有時候覺得好累，想休息，但想一想還是繼續加油、努力點！」